CAT 2025 में पाना चाहते हैं हाई स्कोर, तो इस स्ट्रैटेजिक प्लान से करें तैयारी

CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में हर साल लाखों युवा भाग लेते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद चुने हुए छात्रों को देश के टॉप आईआईएम और अन्य टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) हर साल कैट (CAT 2025) परीक्षा का आयोजन करता है।

इस साल यानी 2025 में कैट की परीक्षा 30 नवंबर को होगी। इस परीक्षा में उम्मीदवार की एकाग्रता, तर्कशक्ति, समय प्रबंधन और मानसिक शक्ति की परीक्षा ली जाती है। एग्जाम में कम दिन बचे हैं ऐसे में कैंडिडेट्स को स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना जरूरी है।

स्मार्ट तैयारी के लिए आप इस स्ट्रैटेजिक प्लान पर काम कर सकते हैं। ऐसे में इसे तीन सेक्शन में बांटा गया है।

1. VARC (वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन)

2. DILR (डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग)

3. क्वॉन्टिटेटिव एबिलिटी (QA)

कैट परीक्षा की तैयारी की शुरुआत हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने से करनी चाहिए। Quant के लिए मैथ्स के फॉर्मूले, शॉर्टकट मेथड्स और टेबल्स/परसेंटेज/रेशियो जैसे टॉपिक रोजना अभ्यास करें। जबकि वर्बल के लिए पढ़ाई में रोजाना RC (Reading Comprehension) जरूर शामिल करें।

तीनों सेक्शन को बैलेंस करके सॉल्व करना जरूरी है। हर दिन टाइम-बाउंड प्रैक्टिस सेट करें और स्टॉपवॉच के साथ कैट मॉक टेस्ट अटेंप्ट करें। इससे एग्जाम हॉल का प्रेशर घर पर ही झेलने में मदद मिलेगी।

कैट की तैयारी का मुख्य हथियार मॉक टेस्ट है। इसे हर सप्ताह कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें और उसका डीटेल एनालिसिस करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। किस सेक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है, उसे नोट करें और सुधारें।