छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? प्रेमानंद जी महाराज से जानें

Fri, 17 Oct 2025 11:08 PMNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
छात्र जीवन वह अवस्था है जब मन की उड़ानें ऊंची होती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन ही इसे दिशा देता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल यौन संयम नहीं, बल्कि ब्रह्म के मार्ग पर चलना है। यह आत्म-संयम से ऊर्जा संरक्षित करता है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। अगर छात्र जीवन में यह पालन कठिन लगे, तो महाराज जी के उपाय जीवन को बदल सकते हैं। आइए, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर समझें कि इसे कैसे अपनाएं।

ब्रह्मचर्य का महत्व: छात्र जीवन की नींव

छात्रावस्था में ब्रह्मचर्य एकाग्रता का आधार बनता है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, यह न केवल शारीरिक बल बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शक्ति भी जागृत करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, सोशल मीडिया, गलत संगति और अनियमित दिनचर्या इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है। परिणामस्वरूप, एकाग्रता भंग होती है और तनाव बढ़ता है। महाराज जी कहते हैं, 'ब्रह्मचर्य से ही विद्यार्थी असाधारण ज्ञान प्राप्त कर सकता है।'

प्रेमानंद महाराज की सलाह

प्रेमानंद महाराज जी ने छात्रों के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाए हैं। सबसे पहले, मन को भगवान के नाम में लगाएं नियमित जप से विषय-विकार दूर होते हैं। सत्संग और संतों के चरित्र श्रवण करें, जो प्रेरणा देते हैं। बुरी संगत से बचें, सकारात्मक दोस्त चुनें, जो अनुशासित हों। नजरों पर नियंत्रण रखें और अश्लील सामग्री से दूर रहें। योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन अपनाएं। महाराज जी कहते हैं, 'विषयों को पहचानें और भगवान से शक्ति मांगें।'

आध्यात्मिक उन्नति से होगा जीवन परिवर्तन

इन उपायों से छात्र जीवन में शांति और सफलता आती है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार, ब्रह्मचर्य से मानसिक स्पष्टता मिलती है और परीक्षाओं में एकाग्रता बढ़ती है। ऊर्जा संरक्षण से स्वास्थ्य मजबूत होता है, आध्यात्मिक जागरण होता है। एक छात्र जो इनका पालन करता है, वह ना केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट, बल्कि जीवन में संतुलित बनता है। महाराज जी की वाणी सुनकर युवा प्रेरित होते हैं, क्योंकि यह व्यावहारिक आध्यात्म है।

प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं बताती हैं कि ब्रह्मचर्य चुनौती नहीं, अवसर है। जप, संत संगति और अनुशासन के साथ ब्रह्मचर्य को अपनाएं। इससे छात्र जीवन आलोकमय बनेगा और ब्रह्म का मार्ग प्रशस्त होगा।

