CUET ही नहीं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में ऐसे भी ले सकते हैं एडमिशन, जानें पूरा प्रोसेस
मेरिट, अलग एंट्रेंस टेस्ट या डायरेक्ट एडमिशन के आधार पर आप बिना CUET के भी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। साल 2026 में भी कई विश्वविद्यालयों की एडमिशन प्रक्रिया जारी है।
12वीं कक्षा पास करने के बाद अधिकांश छात्र CUET (Common University Entrance Test) को ही अपना एकमात्र विकल्प मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि CUET के अलावा भी कई अच्छे और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवं संस्थान 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन देते हैं। मेरिट, अलग एंट्रेंस टेस्ट या डायरेक्ट एडमिशन के आधार पर आप बिना CUET के भी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। साल 2026 में भी कई विश्वविद्यालयों की एडमिशन प्रक्रिया जारी है। आइए जानते हैं इन विकल्पों और पूरी प्रक्रिया के बारे में।
CUET के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया
कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय CUET के अलावा अपनी अलग प्रवेश प्रक्रिया चलाते हैं:
1 - जामिया मिलिया इस्लामिया: एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन। अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026।
2 - सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता/मुंबई: मेरिट और एंट्रेंस दोनों के आधार पर एडमिशन। अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2026।
3 - गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी: BBA, B.Com, BA LLB, BCA आदि कोर्सेस के लिए अच्छा विकल्प। अंतिम तिथि 31 मार्च 2026।
4 - क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु: एंट्रेंस आधारित एडमिशन की अंतिम तिथि 30 मार्च और मेरिट आधारित की 6 अप्रैल 2026।
5 - आईआईएम रोहतक और अन्य आईआईएम: 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड BBA+MBA प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026।
ये विश्वविद्यालय अच्छी शिक्षा और प्लेसमेंट देते हैं। अगर CUET में रैंक अच्छी नहीं आई, तो इन विकल्पों पर ध्यान दें।
प्रोफेशनल कोर्सेज: CA, CS, CMA, ACCA और Actuarial Science
12वीं के बाद ग्रेजुएशन के साथ-साथ प्रोफेशनल कोर्स भी शुरू किए जा सकते हैं:
1 - Chartered Accountancy (CA): ICAI के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर Foundation कोर्स शुरू करें।
2 - Company Secretary (CS): ICSI का CSEET क्लियर करने के बाद Executive प्रोग्राम।
3 - Cost and Management Accountant (CMA): ICMAI का Foundation कोर्स।
4 - ACCA और Actuarial Science: अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोर्स, अच्छे पैकेज वाले करियर देते हैं।
ये कोर्स कठिन जरूर हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और मेहनत से बहुत अच्छे करियर अवसर मिलते हैं। ध्यान रखें कि बहुत अधिक डिग्रियां लेने से “over-qualified” होने का खतरा रहता है, जो कभी-कभी नौकरी पाने में बाधा बन सकता है।
जो नियमित कॉलेज नहीं करना चाहते, उनके लिए विकल्प
कई छात्र नियमित कॉलेज नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते। उनके लिए भी अच्छे विकल्प हैं:
1. सरकारी नौकरियों की तैयारी: SSC CHSL, SSC MTS, रेलवे ग्रुप D, बैंक PO, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आदि।
2. ओपन और डिस्टेंस लर्निंग: Delhi University School of Open Learning (DU SOL) या IGNOU से ग्रेजुएशन पूरा करें। इससे डिग्री भी मिलेगी और सरकारी नौकरी की तैयारी भी हो सकेगी।
NDA और डिफेंस करियर का विकल्प
जिन छात्रों ने 12वीं में गणित लिया है, उनके लिए National Defence Academy (NDA) एक शानदार विकल्प है। एनडीए के माध्यम से आप आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में अधिकारी बन सकते हैं। इसकी परीक्षा यूपीएससी आयोजित करती है।
स्किल डेवलपमेंट पर दें विशेष ध्यान
ग्रेजुएशन के पहले वर्ष से ही स्किल्स सीखना शुरू कर दें। एक्सल, पॉवर बीआई, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि सीखने से आपकी रोजगार क्षमता काफी बढ़ जाती है। आजकल कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स भी देखती हैं।
12वीं के बाद CUET ही एकमात्र रास्ता नहीं है। Jamia, St. Xavier’s, IP University, Christ University, IIM Integrated Programs, प्रोफेशनल कोर्सेज (CA, CS, CMA), ओपन लर्निंग और सरकारी नौकरी की तैयारी — ये सभी विकल्प उपलब्ध हैं। सही समय पर निर्णय लें, अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुनें और स्किल्स पर भी काम करें। मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आप 12वीं के बाद ही एक बेहतरीन करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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