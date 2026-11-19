बिना पीसीएम भी आईआईटी में ले सकते हैं दाखिला, आर्ट्स वाले कैसे पाएं एडमिशन, जानें करियर एक्सपर्ट से
आईआईटी में बीटेक और इंजीनियरिंग के ज्यादातर कोर्स में दाखिले के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (पीसीएम) विषय होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसके लिए साइंस से होना अनिवार्य नहीं है।
क्या आर्ट्स साइड से 12वीं पास छात्र आईआईटी में दाखिला ले सकता है, क्या बिना पीसीएम के भी आईआईटी में एंट्री पाई जा सकती है, अगर हां तो इसकी पात्रता की शर्तें और प्रवेश प्रक्रिया क्या है, इस प्रश्न पर सीनियर करियर काउंसलर डॉ. संजीव कुमार आचार्य ने बताया कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के छात्र भी आईआईटी के कुछ अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। प्रवेश का अवसर संबंधित कोर्स और उसकी पात्रता शर्तों पर निर्भर करता है। बीटेक और इंजीनियरिंग के ज्यादातर कोर्स में दाखिले के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स (पीसीएम) विषय होना अनिवार्य है। प्रवेश जेईई मेन और उसके बाद जेईई एडवांस्ड के माध्यम से मिलता है। इसलिए पीसीएम की पढ़ाई न करने वाले ह्यूमैनिटीज के छात्र आमतौर पर इन कोर्स में दाखिले के पात्र नहीं होते।
हालांकि, ह्यूमैनिटीज के छात्र आईआईटी से बैचलर ऑफ डिजाइन (बी.डेस) कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अंडरग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (यूसीईईडी) देना होगा। इसकी रैंक और अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद और इंदौर में दाखिला मिल सकता है। वहीं, आईआईटी गुवाहाटी और रुड़की में प्रवेश के लिए 12वीं में पीसीएम होना जरूरी है। इसके अलावा, निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
दाखिले के लिए यूसीईईडी में रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश परीक्षा देनी होती है। इसके बाद रैंक के आधार पर सीट आवंटित की जाती है। ह्यूमैनिटीज के जिन छात्रों की रुचि आईआईटी में पढ़ने की है, वे डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन डिजाइन और इससे जुड़े अन्य कोर्स पर विचार कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में रचनात्मकता, तकनीक व समस्या समाधान कौशल के मेल से करियर के अच्छे अवसर मिलते हैं।
प्रश्न- शेयर मार्केटिंग के विषय में मार्गदर्शन करें। क्या कॉलेज की पढ़ाई के साथ शेयर मार्केटिंग की जा सकती है? - मलंग कुमार
करियर काउंसलर का उत्तर- शेयर बाजार में निवेश के लिए जानकारी, धैर्य और वित्तीय अनुशासन जरूरी है। कॉलेज के छात्र पढ़ाई प्रभावित किए बिना इसके बारे में सीख सकते हैं। शुरुआत में शेयर, म्यूचुअल फंड, निवेश की रणनीतियों और जोखिम प्रबंधन की बुनियादी समझ विकसित करें। इसके लिए बिजनेस अखबार पढ़ें और वित्तीय खबरों पर नजर रखें, एनआईएसएम, एनएसई एकेडमी और सेबी की मुफ्त अध्ययन सामग्री से जानकारी हासिल करें। शुरुआत में बिना वास्तविक पूंजी लगाए वर्चुअल या पेपर ट्रेडिंग से अभ्यास करें। बाजार के उतार-चढ़ाव और जोखिमों को समझने के बाद छोटी रकम से निवेश शुरू करें। ऐसी कंपनियों के शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश करें, जिनके बारे में पूरी जानकारी हो और लंबे समय तक रख सके।
छात्रों को इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस , कर्ज लेकर निवेश करने और सोशल मीडिया की अपुष्ट सलाह पर पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें आर्थिक नुकसान का जोखिम काफी अधिक होता है। कॉलेज की पढ़ाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मकसद जल्द मुनाफा नहीं, बल्कि निवेश की समझ विकसित करना और वित्तीय अनुशासन सीखना होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी