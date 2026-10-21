पढ़ाई में नहीं लगता मन? फोकस बढ़ाने और टॉप करने के लिए अपनाएं ये 10 असरदार टिप्स
पढ़ाई में मन न लगने और बार-बार ध्यान भटकने की समस्या से परेशान छात्रों के लिए एक्सपर्ट ने एकाग्रता बढ़ाने, सही टाइम टेबल बनाने और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के 10 आसान टिप्स साझा किए हैं।
अक्सर देखा जाता है कि बहुत से छात्र पढ़ना तो चाहते हैं और परीक्षा में बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे किताब खोलते हैं उनका मन भटकने लगता है। आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स, ऑनलाइन गेम्स, दोस्तों की गपशप और आसपास का शोर-शराबा छात्रों का ध्यान भटकाने वाले मुख्य कारण बन चुके हैं। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और पढ़ते समय आपकी एकाग्रता टूट जाती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने छात्रों की इस समस्या का समाधान करते हुए 10 ऐसे कारगर तरीके बताए हैं, जो पढ़ाई को आसान, मजेदार बनाते हैं।
पढ़ाई में ध्यान लगाने के 10 सुनहरे नियम
1. पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें
पढ़ाई हमेशा एक शांत और साफ-सुथरी जगह पर करनी चाहिए। बैठने के लिए आरामदायक कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करें। किताबों को सही ढंग से व्यवस्थित रखें और पढ़ाई के कमरे के बाहर 'Do Not Disturb' का बोर्ड लगा दें ताकि कोई बार-बार परेशान न करे।
2. एक टाइम टेबल और रूटीन बनाएं
पढ़ाई का एक दैनिक प्लान होना जरूरी है। लगातार घंटों पढ़ने के बजाय हर 45 मिनट के बाद पढ़ाई का टाइम टेबल सेट करें। पढ़ाई को अपनी रोजाना की आदतों का हिस्सा बनाएं और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरुआत करें।
3. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें
पढ़ते समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों को खुद से दूर रखें। ये चीजें आपका कीमती समय बर्बाद करती हैं और याद किया हुआ पाठ भुला देती हैं।
4. समझकर पढ़ें और छोटे लक्ष्य तय करें
रटने के बजाय विषयों को गहराई से समझकर पढ़ें। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं और जब भी आप अपना लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को शाबाशी दें। खाली समय में नॉलेज बढ़ाने वाली व प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें।
5. अनुशासन बनाए रखें
अनुशासन ही वह ताकत है जो मन भटकने पर भी आपको पढ़ाई की मेज तक वापस लाती है। अपने स्टडी टेबल के सामने एक पोस्टर चिपकाएं— "मैं पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ध्यान दूंगा।"
6. पढ़ाई के बीच-बीच में ब्रेक लेना न भूलें
दिमाग को तरोताजा रखने के लिए लगातार पढ़ने के बजाय प्रति 45 से 60 मिनट में 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान थोड़ा टहलें या पानी पीएं, इससे याददाश्त मजबूत होती है।
7. अपनी प्रोग्रेस का रेगुलर रिव्यू करें
समय-समय पर खुद का टेस्ट लें और देखें कि आपने तय किया हुआ सिलेबस पूरा किया या नहीं। यदि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो कारणों को पहचानें और उनमें सुधार करें।
8. अपने शरीर और पढ़ने के सही समय को समझें
हर छात्र की आदत अलग- अलग होती है। कुछ लोग सुबह के समय बेहतर समझ पाते हैं तो कुछ रात के शांत माहौल में। अपने सबसे एक्टिव समय को पहचानें और उसी समय कठिन विषयों की पढ़ाई करें।
9. 7 से 8 घंटे की भरपूर और अच्छी नींद लें
थके हुए दिमाग से पढ़ा हुआ कुछ भी याद रखना नामुमकिन सा होता है। अच्छी नींद लेने से मस्तिष्क के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें।
10. पौष्टिक आहार लें और स्वस्थ रहें
हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड का निवास होता है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, ताजे फल, अंकुरित अनाज और मेवे शामिल करें। ज्यादा ऑइली, मीठा या भारी भोजन खाने से बचें क्योंकि इससे आलस और सुस्ती आती है।
यदि आप इन 10 नियमों का ईमानदारी से पालन करते हैं, तो न केवल पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी बल्कि आगामी परीक्षाओं में आपको शानदार सफलता भी हासिल होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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