यूपी बोर्ड रिजल्ट से पहले बढ़ रही है धड़कनें? तनाव दूर करने के लिए अपनाएं ये एक्सपर्ट उपाय
यूपी बोर्ड रिजल्ट आज शाम 4 बजे घोषित होगा। लाखों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक इस पल का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, कई बच्चों में तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा साल 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम अब किसी भी क्षण जारी किए जा सकते हैं। जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट का लिंक। रिजल्ट का यह दबाव अक्सर छात्रों में तनाव और घबराहट पैदा कर देता है। लेकिन याद रखिए, रिजल्ट केवल आपकी मेहनत का एक आंकड़ा है, आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं। इस नाजुक समय में खुद को शांत रखने और बेहतर तरीके से रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए शिक्षा एक्सपर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। UP Board Result 2026 Live Updates
छात्रों के लिए खास टिप्स: खुद पर रखें भरोसा
रिजल्ट आने से पहले और बाद में छात्रों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
उम्मीदों का बोझ कम करें: आपने जितनी मेहनत की है, परिणाम उसी के अनुरूप होगा। भविष्य की चिंता में आज का चैन न खोएं।
2. दोस्तों से तुलना न करें: हर छात्र की क्षमता अलग होती है। किसी दोस्त के नंबर आपसे ज्यादा आ जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे कमतर हैं।
3. सकारात्मक रहें: यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक न हो, तो भी निराश न हों। यूपी बोर्ड 'स्क्रूटनी' और 'कंपार्टमेंट' जैसे कई मौके देता है जिससे आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं।
अभिभावकों की भूमिका: आलोचना नहीं, सहारा बनें
एक्सपर्ट का मानना है कि इस समय बच्चों से ज्यादा उनके माता-पिता का व्यवहार मायने रखता है। "पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए?"— ऐसे सवाल बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। तुलना करने के बजाय अपने बच्चे के प्रयास की सराहना करें। बच्चों से खुलकर बात करें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि नंबर चाहे जो भी हों, आप हमेशा उनके साथ खड़े हैं। अच्छे नंबर न आने पर डांटने या सजा देने के बजाय, उन्हें आगे के करियर विकल्पों के बारे में सोचने में मदद करें।
रिजल्ट को कैसे लें?
रिजल्ट आने के बाद अगर नंबर कम रह जाएं, तो उसे 'असफलता' मानने के बजाय एक 'सीख' की तरह देखें। दुनिया के कई सफल व्यक्ति बोर्ड परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक नहीं ला पाए थे, लेकिन अपनी मेहनत और जुनून से उन्होंने इतिहास रचा।
यूपी बोर्ड 2026 का परिणाम आपके सफर का एक पड़ाव है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और आने वाले कल की नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार रखें। याद रखें, एक कागज का टुकड़ा आपका भविष्य तय नहीं कर सकता, आपकी मेहनत और जज्बा तय करता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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