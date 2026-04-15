बोर्ड रिजल्ट के बाद तनाव से खो ना जाए आत्मविश्वास, सेहत का रखें ख्याल, एक्सपर्ट ने बताए हैं उपाय
एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही घोषित होने वाला है। लाखों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक इस पल का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, कई बच्चों में तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है।
एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही घोषित होने वाला है। लाखों छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक इस पल का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, कई बच्चों में तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। डॉक्टरों और काउंसलर्स का कहना है कि रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों की मानसिक सेहत का ख्याल रखना। सही तरीके से हैंडल किया जाए, तो यह समय बच्चों को और मजबूत बना सकता है।
रिजल्ट के बाद तनाव क्यों बढ़ जाता है?
रिजल्ट आने के बाद कई छात्र खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। कुछ को लगता है कि उनका प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा, तो कुछ को अच्छे अंकों के बावजूद डर सताता है कि आगे क्या होगा। इस दौरान अभिभावकों का अनावश्यक दबाव बच्चों के आत्मविश्वास को और कमजोर कर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, रिजल्ट एक परीक्षा का नतीजा है, जीवन का नहीं। इसे सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है।
अभिभावकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभिभावक रिजल्ट के बाद बच्चों का सबसे बड़ा सहारा बनें। बच्चों को डांटने या तुलना करने की बजाय उनकी मेहनत की तारीफ करें। अगर नंबर कम आए हैं, तो भी सकारात्मक तरीके से बात करें कि आगे सुधार कैसे किया जा सकता है। बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि रिजल्ट उनकी पूरी पहचान नहीं है। प्यार और समर्थन से बच्चा जल्दी संभल जाता है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है।
सेहत का ख्याल रखने के आसान उपाय
रिजल्ट के आसपास बच्चे अक्सर अनियमित दिनचर्या अपनाने लगते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि इस समय नींद पूरी करें, संतुलित भोजन लें और रोजाना थोड़ा व्यायाम या वॉक जरूर करें। ज्यादा समय मोबाइल या सोशल मीडिया पर ना बिताएं। अगर बच्चा उदास या चिड़चिड़ा लग रहा है, तो उससे खुलकर बात करें। हल्का संगीत सुनना, ध्यान या गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज भी तनाव कम करने में मदद करती है।
आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें
एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिजल्ट के बाद आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। बच्चों को याद दिलाएं कि एक परीक्षा का नतीजा उनके पूरे भविष्य को तय नहीं करता है। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहना सिखाएं। असफलता को सीख मानकर आगे बढ़ने की आदत डालें। अगर जरूरत हो, तो स्कूल काउंसलर या विशेषज्ञ की मदद लें।
सकारात्मक भविष्य की ओर बढ़ें
रिजल्ट चाहे जो भी हो, यह सिर्फ एक पड़ाव है। सही मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और अपनी मेहनत से बच्चा आगे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस समय बच्चों को तनाव मुक्त रखना और उनकी मानसिक सेहत का ख्याल रखना सबसे बड़ा उपाय है। माता-पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों को यह विश्वास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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