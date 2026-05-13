CBSE 12th Results 2026: 12वीं के बाद सही करियर कैसे चुनें? भेड़चाल से बचें और इन बातों का रखें खास ख्याल
Career Guidance 2026: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट आने की खुशी के बीच अब छात्रों और अभिभावकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है— आगे क्या करें? रिजल्ट के बाद सही करियर चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
Career Guidance 2026: सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित होने के साथ ही लाखों छात्रों के जीवन का एक बड़ा अध्याय पूरा हो गया है। इस साल 85.20% छात्र सफल रहे हैं और करीब 17,113 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक हासिल कर अपनी मेधा साबित की है। लेकिन रिजल्ट आने की खुशी के बीच अब छात्रों और अभिभावकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है— "आगे क्या करें?"
12वीं के बाद लिया गया एक गलत फैसला पूरे करियर की दिशा बिगाड़ सकता है। अक्सर छात्र भीड़ के पीछे भागते हैं या केवल ऊंचे पैकेज को देखकर कोर्स चुनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजल्ट के बाद सही करियर चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
1. अपनी रुचिऔर जुनून को पहचानें
करियर चुनते समय सबसे पहली शर्त यह होनी चाहिए कि आपको वह काम पसंद है या नहीं। यदि आपको गणित पसंद है, तो इंजीनियरिंग या डेटा साइंस अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी रुचि आर्ट या लेखन में है, तो केवल अंकों के दबाव में आकर साइंस के क्षेत्र में न जाएं। याद रखें, जिस काम में आपका मन लगता है, उसमें सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है।
2. केवल अंकों के आधार पर फैसला न लें
सीबीएसई रिजल्ट में 95% अंक आने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप केवल डॉक्टर या इंजीनियर ही बनें। इसी तरह, कम अंक आने पर यह न सोचें कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। आज के दौर में स्किल्स की वैल्यू डिग्री से ज्यादा है। अपनी क्षमताओं का ईमानदारी से आकलन करें और देखें कि आप किस क्षेत्र में लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं।
3. करियर के भविष्य और स्कोप पर रिसर्च करें
कोई भी कोर्स चुनने से पहले यह जरूर देखें कि अगले 5-10 वर्षों में उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। जैसे, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल मार्केटिंग, सस्टेनेबल एनर्जी और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इंटरनेट का सही उपयोग करें, विभिन्न कोर्सेज की जानकारी जुटाएं और यह भी देखें कि उस कोर्स को करने के बाद आपको किस तरह की नौकरी मिल सकती है।
4. विशेषज्ञों और मेंटर्स की सलाह लें
करियर के चुनाव में कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। ऐसे में अपने शिक्षकों, बड़े भाई-बहनों या प्रोफेशनल करियर काउंसलर्स से बात करें। वे आपको उन रास्तों के बारे में बता सकते हैं जिनके बारे में आपको शायद पता भी न हो। ध्यान रहे, सलाह सबकी लें लेकिन अंतिम फैसला अपनी समझ और रिसर्च के आधार पर ही करें।
5. भेड़चाल से बचें
अक्सर देखा जाता है कि छात्र वही कोर्स चुन लेते हैं जो उनके दोस्त चुन रहे होते हैं। हर व्यक्ति की ताकत और कमजोरी अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो कोर्स आपके दोस्त के लिए सही है, वह आपके लिए भी हो। अपनी यूनिक पहचान बनाएं और वह रास्ता चुनें जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो।
सही समय पर सही कदम
सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट महज एक शुरुआत है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने आज कितने अंक पाए हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप आने वाले कल के लिए क्या चुनाव करते हैं। शांत मन से विचार करें, अपने विकल्पों को तौलें और फिर अपने भविष्य की नींव रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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