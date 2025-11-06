Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़How to Choose Online Courses Distance Learning factors
Online Courses : कैसे चुनें भरोसेमंद ऑनलाइन कोर्स, क्या करें चेक

Online Courses : कैसे चुनें भरोसेमंद ऑनलाइन कोर्स, क्या करें चेक

संक्षेप: ऑनलाइन शिक्षा आज की जरूरत बन गई है। हालांकि, विभिन्न संस्थानों के ऑनलाइन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के बीच ही कई फर्जी ऑनलाइन शिक्षा मंच और कोर्स भी मिल जाते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 07:27 AMPankaj लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑनलाइन शिक्षा आज की जरूरत बन गई है। हालांकि, विभिन्न संस्थानों के ऑनलाइन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के बीच ही कई फर्जी ऑनलाइन शिक्षा मंच और कोर्स भी मिल जाते हैं। किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता जांचना जरूरी है, खासकर ऑनलाइन कोर्स में। यह बात ओपन डिस्टेंस लर्निंग पर भी लागू होती है। अगर आप ऐसा कोई कोर्स चुन रहे हैं, तो इन जरूरी पहलुओं को ध्यान में अवश्य रखें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

- संस्थान की मान्यता : लिंक्डइन लर्निंग, कोर्सेरा, यूडेमी जैसे बड़े मंच विश्वसनीय माने जाते हैं। यदि आप किसी नए या छोटे संस्थान से कोर्स कर रहे हैं, तो उसके रिव्यू और प्रतिष्ठा जरूर देखें। ओडीएल के लिए deb.ugc.ac.in पर जाकर संस्थान की मान्यता जरूर जांचें और एनआईआरएफ रैंकिंग देखकर ही संस्थान चुनें।

- लक्ष्यों के अनुसार कोर्स : ऐसा कोर्स चुनें, जो आपके करिअर और कौशल से मेल खाए। साथ ही यह भी देखें कि संबंधित ऑनलाइन कोर्स में कुछ हिस्सा ऑफलाइन करना अनिवार्य तो नहीं है। जैसे, आईआईएम के एग्जीक्यूटिव कोर्स।

- खर्च और अन्य जरूरतें : दाखिला लेने से पहले फीस का पूरा विवरण ध्यान से देखें, ताकि बाद में कोई अतिरिक्त खर्च आपका बजट न बिगाड़ दे। पेमेंट और रिफंड की शर्तें भी ध्यान से समझें। इंटरनेट कनेक्शन और डिवाइस की जांच कर लें, जिससे तकनीकी कारणों से आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

- सहायता व पारदर्शिता : ऐसे संस्थान चुनें, जहां पढ़ाई, तकनीकी मदद और मार्गदर्शन आसानी से मिले। मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट हो, ताकि ग्रेडिंग को लेकर भ्रम न हो।

- प्रतिबंधित कोर्स से बचें : क्या कोर्स में वह सब है, जो आप सीखना चाहते हैं? सिलेबस में वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, रीडिंग मैटीरियल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। यदि ओडीएल कोर्स हैं, तो देखें कि कौन-से कोर्स ओडीएल मोड में मान्य नहीं हैं। यूजीसी के 2020 नियमों के तहत इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल जैसे कोर्स ओडीएल के तहत नहीं किए जा सकते। फीचर डेस्क

Pankaj

लेखक के बारे में

Pankaj
Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।