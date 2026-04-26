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CBSE 12th Result 2026: कब आएगा सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट, जाने डिजीलॉकर पर कैसे कर सकेंगे चेक

Apr 26, 2026 01:55 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) अप्रैल लास्ट वीक या मई के पहले वीक में 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए कई प्लैटफॉर्म हैं। इसमें डिजीलॉकर पर रिजल्ट चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया गया है।

CBSE 12th Result 2026: कब आएगा सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट, जाने डिजीलॉकर पर कैसे कर सकेंगे चेक

CBSE 12th Results 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) साल 2026 की 12वीं क्लास के रिजल्ट को लेकर सीबीएसई की तैयारियां तेज है। 12वीं क्लास का एग्जाम दे चुके छात्रों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के लास्ट वीक या मई के पहले वीक में जारी हो सकता है। बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया है। सीबीएसई 12वीं क्लास के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और डेट ऑफ बर्थ सब्मिट कर चेक कर सकेंगे। आइए स्टेप-बाय-स्टेप जानते हैं कि डिजीलॉकर पर जाकर अपना रिजल्ट कैसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

डिजीलॉकर पर कैसे चेक करें CBSE 12वीं का रिजल्ट

सीबीएसई के 12वीं क्लास का रिजल्ट चेक करने के लिए कई माध्यम हैं। इनमें डिजीलॉकर पर रिजल्ट चेक करने के लिए डिजीलॉकर की वेबसाइट और ऐप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजीलॉकर पर वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले एजुकेशन सेक्शन में जाएं। इसके बाद यहां सीबीएसई पर क्लिक करें। इसके बाद क्लास चुनने का ऑप्शन आएगा यहां 12वीं पर क्लिक करें। इसके बाद यहां अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी सेलेक्ट करें। सारी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा। इस तरह आप 10वीं का रिजल्ट भी देख सकते हैं।

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यहां भी चेक कर सकते हैं CBSE 12वीं का रिजल्ट

सीबीएसई माध्यम के 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अलग-अलग माध्यम पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें cbseresults.nic.in के अलावा डिजीलॉकर (DigiLocker), उमंग ऐप (UMANG app), SMS के द्वारा, IVRS सेवाएं results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

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रिजल्ट आने के बाद लाखों छात्र एक साथ रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। इस दौरान साइट या ऐप की काम करने की गति धीमी होती है। ऐसे में छात्रों को परेशान नहीं होना है। अच्छा नेटवर्क कनेक्शन कनेक्ट कर अपना रिजल्ट देख और उसे डाउनलोड कर सकते हैं।

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उमंग ऐप पर कैेसे चेक करें CBSE 12वीं का रिजल्ट

अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। ऐसे में रिजल्ट जारी होते ही लाखों छात्र एक साथ सीबीएसई की ऑफीसियल वेबसाइट से लेकर अलग-अलग माध्यमों से अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान रिजल्ट चेक करने में कोई परेशानी ना तो आपको अलग-अलग माध्यम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। डिजीलॉकर के अलावा आप उमंग ऐप (UMANG App) पर भी सीबीएसई 12वीं क्लास का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

उमंग ऐपर रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना होगा और फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगइन करना होगा। लॉग इन के बाद सर्च बार में जाकर सीबीएसई टाइप करेंगे तो सीबीएसई सर्विस ऑप्शन आएगा। इसके बाद व्यू रिजल्ट (View Result) का ऑप्शन आएगा। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद एक सेक्शन खुलेगा, जिसमें रोल नंबर, स्कूल कोड और एडमिट कार्ड आईडी सबमिट कर अपना रिजल्ट देख और उसे डाउनलोड कर सते हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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