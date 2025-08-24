क्या है PBG का इतिहास, कैसे बनें राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड? जानिए चयन की प्रक्रिया

प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड भारतीय सेना की सबसे पुरानी घुड़सवार रेजिमेंट है। 1773 में बनी यह यूनिट आज भी राष्ट्रपति की सुरक्षा और भारत की शान का प्रतीक बनी हुई है।

हर साल 26 जनवरी को जब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है, तो राष्ट्रपति के पीछे घोड़ों पर सवार चमचमाती वर्दी में उनके अंगरक्षक सबका ध्यान खींच लेते हैं। इन्हें ही प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड (PBG) कहा जाता है। यह सिर्फ एक सुरक्षा बल नहीं, बल्कि भारतीय सेना की सबसे पुरानी और विशिष्ट घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसका इतिहास बेहद खास है।

क्या है PBG का इतिहास राष्ट्रपति के अंगरक्षक बल की नींव 1773 में बनारस के राजा चेत सिंह ने रखी थी, जब उन्होंने 50 घोड़े और 50 सैनिक दिए थे। आजादी के बाद 1947 में यह रेजिमेंट दो हिस्सों में बंट गई, कुछ सैनिक भारत के गवर्नर जनरल (बाद में राष्ट्रपति) के अंगरक्षक बने, जबकि बाकी पाकिस्तान भेजे गए। 1950 में इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति का अंगरक्षक (PBG) नाम मिला और तब से अब तक यह अपनी परंपरा और अनुशासन को बनाए हुए है।

कौन बन सकता है राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड? हर जवान बेहतरीन टैंक मैन, हॉर्समैन और पैराट्रूपर होता है।

जवान की लंबाई कम से कम 6 फीट से ज्यादा होनी चाहिए।

खासतौर पर जाट, सिख और राजपूत समुदाय से सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से आते हैं।

यूनिट में करीब 4 ऑफिसर, 11 JCO और 161 जवान शामिल रहते हैं। गणतंत्र दिवस पर इनकी परंपरागत वर्दी देखने लायक होती है, जब ये सफेद जैकेट, सोने के बैज और काली पगड़ी के साथ मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों पर शान से सवार होते हैं।

कैसे होता है चयन? इन पदों के लिए कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। मगर कुछ प्रवाधान हैं, जिनका पालन करना होता है।

उम्मीदवारों को 2 साल की सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है।

ये जवान बिना लगाम पकड़े 50 किलोमीटर तक घुड़सवारी कर सकते हैं।

ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जवान अपनी तलवार कमांडेंट को सौंपते हैं। कमांडेंट का तलवार को छूना इस बात का प्रतीक होता है कि अब जवान का हथियार और उसकी जान, दोनों देश के नाम हैं।