कैसे बनते हैं ब्लैक कैट कमांडो? जानें उम्र, योग्यता और सिलेक्शन प्रॉसेस

ब्लैक कैट कमांडो बनने के लिए 35 साल तक की उम्र, आर्मी या CAPF का अनुभव और कठिन ट्रेनिंग जरूरी है। इन काम के लिए उम्मीदवार को अपनी काबीलियत साबित करनी होती है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:27 PM
देश की सुरक्षा की बात हो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) का नाम न आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। इन्हें ही आम बोलचाल में ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। आतंकवादियों के दांत खट्टे करने से लेकर हाई-प्रोफाइल ऑपरेशनों तक, एनएसजी का काम सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक कैट कमांडो बनने के लिए किन योग्यताओं और कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है? आइए जानते हैं।

कौन बन सकता है NSG कमांडो?

  • उम्मीदवार को पहले से भारतीय सेना या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में होना चाहिए।
  • आर्मी कर्मियों को कम से कम 3 साल का अनुभव, जबकि पुलिस बल के जवानों को 5 साल का अनुभव होना जरूरी है।
  • अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है।
  • मेडिकल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना अनिवार्य है।

ब्लैक कैट बनने का तीन चरणों वाला सफर

1. प्री-सेलेक्शन ट्रेनिंग - शारीरिक व मानसिक क्षमता की सख्त जांच।

2. क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग (3 महीने) - कठिन परिस्थितियों में लड़ने और ऊंचाई से कूदने जैसे अभ्यास। (यहां 80% तक उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं)

इसके बाद 9 महीने की एडवांस्ड ट्रेनिंग होती है।

3. फाइनल एडवांस्ड ट्रेनिंग (9 महीने) - मानेसर (हरियाणा) में बम डिफ्यूजिंग, सर्विलांस, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग और अनआर्म्ड फाइटिंग जैसी ट्रेनिंग।

ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी और भत्ते

  • ट्रेनिंग के दौरान लगभग 18000 रुपये मासिक, और चयन के बाद 40000 से 85000 रुपये प्रति माह वेतन।
  • स्पेशल फोर्स अलाउंस, डिप्यूटेशन अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, पैराशूट किट मेंटेनेंस, फ्री रेशन, मेडिकल और क्वार्टर सुविधा।
  • बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, कम ब्याज पर लोन और लाइफटाइम पेंशन की भी व्यवस्था।

क्यों खास है NSG?

एनएसजी को देश की आखिरी रक्षा पंक्ति कहा जाता है। इनका चयन बेहद कठिन होता है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है, वही असली ब्लैक कैट कमांडो देश की शान और दुश्मनों का काल बन पाता है।

