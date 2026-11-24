12वीं के बाद CA कैसे बनें? फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक कैसे तय होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सफर
क्या आप भी 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का सपना देख रहे हैं? जानिए कैसे साइंस और आर्ट्स के छात्र भी CA बन सकते हैं और क्या है फाउंडेशन से फाइनल तक का पूरा सफर।
अगर आपको भी नंबरों, हिसाब-किताब, टैक्स और बिजनेस की दुनिया अच्छी लगती है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना आपके लिए सबसे शानदार करियर विकल्प साबित हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट्स का यह मानना होता है कि CA केवल कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र ही बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं पास करने वाले छात्र भी इस प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देश में इस कोर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा किया जाता है।
12वीं के बाद CA कैसे बनते हैं?
12वीं पास करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की यात्रा तीन परीक्षा स्तरों और ट्रेनिंग से होकर गुजरती है-
CA फाउंडेशन: यह इस कोर्स की पहली सीढ़ी है, जिसमें ठात्र 12वीं के बाद शामिल हो सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स से जुड़े कुल 4 पेपर होते हैं।
CA इंटरमीडिएट: फाउंडेशन परीक्षा पास करने के बाद छात्र इंटरमीडिएट लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इस चरण में 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप पास करने के बाद ही छात्र अगले पड़ाव पर आगे बढ़ सकते हैं।
आर्टिकलशिप ट्रेनिंग : इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करने और अनिवार्य ICITSS ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्रों को 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। इसमें किसी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेंटरशिप में कामकाज सीखने का मौका मिलता है।
CA फाइनल: प्रैक्टिकल और एडवांस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्र अंतिम परीक्षा यानी CA फाइनल में बैठते हैं। इसके दोनों ग्रुप पास करने और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद ICAI की सदस्यता लेकर आप आधिकारिक रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं।
ग्रेजुएशन के बाद भी मिलता है सीधा मौका
जो छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद CA बनना चाहते हैं, उनके लिए ICAI ने डायरेक्ट एंट्री रूट की सुविधा दी है। इसके तहत कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए कम से कम 55 प्रतिशत अंक और अन्य किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। इस मार्ग से आने वाले छात्रों को फाउंडेशन परीक्षा दिए बिना सीधे CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मिलती है।
साल में कितनी बार होती हैं परीक्षाएं और क्या हैं करियर ऑप्शन?
ICAI के परीक्षा पैटर्न के अनुसार, CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट की परीक्षाएं साल में तीन बार— जनवरी, मई और सितंबर में आयोजित की जाती हैं। वहीं, CA फाइनल की परीक्षा साल में दो बार— मई और नवंबर महीने में होती है। रजिस्ट्रेशन और नई अपडेट के लिए विद्यार्थी ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जा सकते हैं।
CA की डिग्री हासिल करने के बाद युवाओं के सामने करियर के अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। आप बड़ी कंपनियों में ऑडिट और टैक्सेशन एक्सपर्ट बन सकते हैं, बैंकिंग एवं फाइनेंस सेक्टर में सेवाएं दे सकते हैं, कॉरपोरेट जगत में फाइनेंस मैनेजर के पद पर काम कर सकते हैं या सरकारी विभागों में अवसर तलाश सकते हैं। इसके अलावा, आप अपनी खुद की CA फर्म खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या विदेशों में भी शानदार पैकेज पर काम कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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