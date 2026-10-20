पशु डॉक्टर बनकर संवार सकते हैं करियर, जानें कौन सा कोर्स करना पड़ता है?

अगर आपने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी विषय से की है, तो पशु डॉक्टर बनकर अपना करियर संवार सकते हैं। लेकिन बहुत से छात्रों को यह जानकारी नहीं होती कि 12वीं के बाद पशु डॉक्टर बनने के लिए कौन-सा कोर्स करना पड़ता है।

अगर आपने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से की है, तो पशु डॉक्टर बनकर आप अपना करियर संवार सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 12वीं के बाद पशु डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। ऐसे लोगों को बता दें कि जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल साइंस की वेटरनरी स्ट्रीम की पढ़ाई करनी होती है। इसके लिए कक्षा 12वीं में बायोलॉजी विषय से पढ़ाई करना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि कैसे बनते हैं पशु डॉक्टर और इस फील्ड में करियर का कितना स्कोप है।

कौन सा करें कोर्स वेटनरी डॉक्टर बनने के लिए BVSc & AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री कोर्स करना जरूरी होता है। इसमें जानवरों की बीमारी, सर्जरी, पोषण और डेयरी से जुड़ी पढ़ाई कराई जाती है। नीट यूजी या राज्यों की तरफ से आयोजित प्रवेश परीक्षाएं पास करके वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद ‘वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया’ (VCI) या राज्य वेटरनरी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद ही वेटरनरी डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलता है।

कोर्स कितने साल का होता है बतादें कि वेटनरी काउन्सिल ऑफ इंडिया के अनुसार ये कोर्स कुल 5.5 साल का होता है। इसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल, फार्म और क्लीनिक में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।

क्या है एजमिशन प्रोसेस इस कोर्स में एडमिशन के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी माने जाते हैं। ज्यादातर कॉलेजों में दाखिला NEET स्कोर के आधार पर होता है। कुछ राज्यों में अलग काउंसलिंग भी होती है, लेकिन NEET सबसे ज्यादा मान्य तरीका है।

डिप्लोमा भी कर सकते हैं वेटनरी फील्ड में कई विकल्प मौजूद हैं। अगर आप डॉक्टर नहीं, बल्कि टेक्नीशियन या असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो 12वीं के बाद बिना नीट के भी ‘डिप्लोमा इन एनिमल हसबैंड्री’ या ‘वेटरनरी नर्सिंग’ कोर्स में मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं।

फीस कितनी होती है सरकारी कॉलेजों में सालाना फीस करीब 10 हजार से 1 लाख रुपए तक होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में ये फीस 2 लाख से 8 लाख रुपए सालाना तक जा सकती है। इसलिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है।

वेटरनरी का काम क्या होता है? वेटरनरी डॉक्टर और टेक्नीशियन का काम बीमार, चोटिल या असहाय जानवरों का इलाज करना होता है।

1. जानवरों की बीमारी का पता लगाना और उनका इलाज करना।

2. जरूरत पड़ने पर जानवरों की सर्जरी करना, टीके लगाना और घावों की मरहम-पट्टी करना।

3. जानवरों के खान-पान, पोषण और देखभाल के बारे में उनके मालिकों को सलाह देना।

4. डेयरी और पोल्ट्री फार्म में पशुओं की सेहत का ध्यान रखना और उनके उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद करना।

बेस्ट वेटनरी कॉलेज की लिस्ट 1. IVRI, इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश)

2. NDRI, करनाल (हरियाणा)

3. TANUVAS, चेन्नई (तमिलनाडु)

4. GADVASU, लुधियाना (पंजाब)

5. WBUAFS, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

6. KVASU, केरल

7. LUVAS, हिसार (हरियाणा)

8. MAFSU, नागपुर (महाराष्ट्र)

9. बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, रांची (झारखंड)

10. आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, गुजरात

बता दें कि इन कॉलेजों में एडमिशन NEET के जरिए होता है।