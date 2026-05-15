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82 कीमो सेशन के बाद भी टॉप रैंक , कोलकाता की अद्रिजा ने 12वीं में कैसे रचा इतिहास

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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लगभग तीन साल तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझने के बावजूद पश्चिम बंगाल के निमता की रहने वाली अद्रिजा गान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

82 कीमो सेशन के बाद भी टॉप रैंक , कोलकाता की अद्रिजा ने 12वीं में कैसे रचा इतिहास

लगभग तीन साल तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझने के बावजूद पश्चिम बंगाल के निमता की रहने वाली अद्रिजा गान ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल कक्षा 12वीं परीक्षा के परिणामों में अद्रिजा ने राज्य की मेरिट लिस्ट में संयुक्त रूप से 10वां स्थान हासिल किया है। बागबाजार स्थित रामकृष्ण सारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल की छात्रा अद्रिजा ने 500 में से 487 नंबर से अपनी अटूट इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। इससे पहले उन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा में भी 94 प्रतिशत नंबर्स हासिल किए थे।

बीमारी के दर्द के बीच जारी रही पढ़ाई

अद्रिजा की स्वास्थ्य संबंधी जंग साल 2018 में शुरू हुई थी, जब वह कक्षा 6 का फाइनल एग्जाम दे रही थीं। उन्हें 'टी-सेल लिंफोमा' नामक एक दुर्लभ प्रकार के कैंसर का पता चला था। उनके पिता जयमंगल गान, जो स्वयं एक शिक्षक हैं, बताते हैं कि इलाज के दौरान अनिश्चितता भरे सालों में भी अद्रिजा को कभी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा, बल्कि कई बार उन्हें आराम करने के लिए पढ़ाई रोकने की सलाह देनी पड़ती थी।

और मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज के दौरान अद्रिजा को 82 बार कीमोथेरेपी के दर्दनाक सत्रों से गुजरना पड़ा। जून 2021 में उनका इलाज पूरा हुआ, लेकिन आज भी उन्हें नियमित चेक-अप के लिए जाना पड़ता है।

भविष्य का लक्ष्य और समाज के लिए संदेश

आर्ट्स स्ट्रीम की छात्रा अद्रिजा ने भूगोल, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मनोविज्ञान जैसे विषयों की पढ़ाई की है। अब वह कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज से मनोविज्ञान (Psychology) में आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं। उनका सपना मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को समझने में योगदान देना है। पढ़ाई के अलावा अद्रिजा को गाना गाने और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का साहित्य पढ़ने का शौक है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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