Sources of Indian Constitution : ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड... कितने देशों से मिलकर तैयार हुआ भारत का संविधान?
Sources of Indian Constitution : भारतीय संविधान किसी एक देश की नकल नहीं है। इसमें 1935 के कानून समेत ब्रिटेन अमेरिका आयरलैंड और कनाडा जैसे कई देशों की खूबियां शामिल हैं।
Sources of Indian Constitution : आज 26 नवंबर है। ठीक 77 साल पहले आज ही के दिन संविधान सभा ने एक किताब पर आखिरी मुहर लगाई थी। वही किताब आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का रास्ता तय करती है। पर क्या आपने कभी सोचा कि यह किताब आई कहां से? क्या यह किसी एक दिमाग की उपज थी? जवाब है नहीं। इसमें लंदन की संसद की छाप है। वाशिंगटन की झलक है। डबलिन और ओटावा की सोच भी है। और इन सबके बीच हमारे अपने आजादी के आंदोलन की आत्मा धड़कती है।
संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बीच के सालों में खूब बहस हुई। हर शब्द पर माथापच्ची चली। सदस्यों ने दुनिया के कई देशों के संविधान खंगाले। जो चीज भारत के हालात में फिट बैठी उसे चुना। जो नहीं बैठी उसे छोड़ दिया।
सबसे बड़ा हिस्सा 1935 के कानून से
संविधान की रीढ़ भारत सरकार अधिनियम 1935 है। जानकार मानते हैं कि इसका ज्यादातर हिस्सा इसी कानून से लिया गया। इसे ब्रिटेन की संसद ने बनाया था। यह अंग्रेजों का सबसे लंबा कानून था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान इसी से आए।
जब आलोचकों ने कहा कि आधा संविधान उठा लिया गया है तो डॉ. भीमराव आंबेडकर ने साफ जवाब दिया। उनका कहना था कि उन्होंने उधार लिया है और चोरी नहीं की। उन्हें बस इस बात का दुख था कि 1935 से लिए गए ज्यादातर प्रावधान प्रशासन के ब्योरे से जुड़े थे।
आत्मा आई उद्देश्य प्रस्ताव से
संविधान की प्रस्तावना का स्रोत कोई विदेशी कानून नहीं है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है। इसे पंडित नेहरू ने संविधान सभा में रखा था। यानी भारत के सपनों की जड़ें अपने ही देश में हैं।
दुनिया से क्या-क्या मिला
ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था आई। कानून का शासन और मंत्रिमंडल की जवाबदेही भी वहीं से ली गई। अमेरिका से मौलिक अधिकारों की सोच मिली। न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट का विचार भी वहीं का है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व आए। कनाडा से मजबूत केंद्र वाला संघ मिला। अवशिष्ट शक्तियों का विचार भी कनाडा के संविधान से आया।
ऑस्ट्रेलिया ने समवर्ती सूची का रास्ता दिखाया। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल में अधिकारों के निलंबन की बात आई। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श मिले। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों का विचार आया जो बाद में 1976 के संशोधन से जुड़ा। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत आया।
फिर यह नकल क्यों नहीं
इसी वजह से कई लोग इसे उधार का थैला कहते हैं। पर इन विचारों को आंख मूंदकर नहीं उठाया गया। उन्हें परखा गया और भारत के हिसाब से ढाला गया। जिस कनाडाई ढांचे में केंद्र मजबूत था उसे भारत की विविधता के साथ बैठाया गया। जिस अमेरिकी अधिकार-सूची में कमियां दिखीं उसमें सुधार हुआ। हर उधार की चीज को देसी रंग मिला।
गौरतलब है कि संविधान दिवस हमें याद दिलाता है कि यह किताब किसी एक देश की देन नहीं है। यह दुनिया के अनुभव और भारत के संघर्ष का मेल है। इसके पन्नों में गुलामी की टीस भी है और बराबरी का सपना भी। इसलिए इसे सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। इसे समझना और जीना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
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लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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