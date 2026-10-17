कितने पढ़े-लिखे हैं टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क? 2 दिन में छोड़ दी थी पीएचडी की पढ़ाई

एलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उन्होंने वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, ब्रायनस्टन हाई स्कूल और प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में करीब पांच महीने तक पढ़ाई की।

एलॉन मस्क किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनको पूरी दुनिया टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक के रूप में जानती है। वो हमेशा सुर्खियों में भी रहते है। इनकी गिनती जीनियस व्यक्ति में होती है। इस वक्त एलॉनमस्क की टेस्ला Roadster का एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें कार रैंप पर उल्टी चलने के बाद हवा में छलांग लगाती नजर आ रही है। एलॉन मस्क ने इसे भविष्य की उड़ने वाली कारों से जोड़कर पेश किया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मस्क की जीनियस स्टोरी उनके स्कूल के दिनों से ही शुरू हो गई थी। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी दिलचस्पी थी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एलॉन मास्क कहां तक पढ़े-लिखे हैं।

कहां हुआ एलन मस्क का जन्म एलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उन्होंने वाटरक्लूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल, ब्रायनस्टन हाई स्कूल और प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में करीब पांच महीने तक पढ़ाई की। साल 1989 में वह कनाडा चले गए। साल 1990 में मस्क ने कनाडा के ओंटारियो प्रांत के किंग्स्टन स्थित क्वीन्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहां उन्होंने दो साल तक पढ़ाई की। इसके बाद 1992 में वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में चले गए।

फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में हासिल की दो डिग्रियां यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एलन मस्क ने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। उन्होंने यहां से दो अलग-अलग विषयों में डिग्रियां हासिल कीं। पहली डिग्री फिजिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) थी, जो उन्हें यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से मिली। दूसरी डिग्री इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस (BS) थी, जो व्हार्टन स्कूल से मिली। दोनों डिग्रियां आधिकारिक तौर पर 1997 में प्रदान की गई थीं। इस तरह मस्क की पढ़ाई में विज्ञान के साथ बिजनेस और अर्थव्यवस्था की समझ भी शामिल रही।

2 दिन में छोड़ी पीएचडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD शुरू की, लेकिन दो दिन में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया ज्यादा प्रभावशाली है। बस वहीं से शुरू हुआ मस्क का एंटरप्रेन्योर बनने का सफर।

बैंक में इंटर्नशिप से वीडियो गेम कंपनी में किया काम एंटरप्रेन्योर बनने से पहले एलॉन मस्क ने अलग-अलग क्षेत्रों में काम का अनुभव हासिल किया। उनकी शुरुआती इंटर्नशिप में बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया का नाम शामिल है। यह मौका उन्हें बैंक के वरिष्ठ अधिकारी पीटर निकोलसन से संपर्क करने के बाद मिला था। साल 1994 में उन्होंने सिलिकॉन वैली में दो इंटर्नशिप कीं। पहली पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी, जहां उन्होंने सुपरकैपेसिटर जैसी ऊर्जा स्टोरेज तकनीकों के बारे में जाना। दूसरी इंटर्नशिप रॉकेट साइंस गेम्स नाम की वीडियो गेम कंपनी में की।

इन एक्सपीरियंस से उन्हें बैंकिंग, एनर्जी टेक्निक और सॉफ्टवेयर से जुड़े कामों को समझने का मौका मिला। आगे चलकर इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े अनुभव उनके कारोबारी सफर का हिस्सा बने।

पीएचडी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 कंपनी शुरू की। यह उनके उद्यमी बनने की दिशा में एक अहम कदम था। इसके बाद वो X.com (जो बाद में PayPal बना), स्पेसएक्स, टेस्ला, Neuralink और अब X (पहले Twitter)। हर प्रोजेक्ट में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था।