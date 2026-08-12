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NEET में पहले 600 अंक, फिर माता पिता की मौत, 7 बहनों की मदद से 6 साल बाद आई AIR 422

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट यूजी 2026 में अभिषेक ने 720 में से 673 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 422 प्राप्त की है। अभिषेक की कहानी न सिर्फ रीस्टार्ट का एक शानदार उदाहरण है बल्कि मुश्किलों में परिवार के अटूट साथ की भी बढ़िया मिसाल है।

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अभिषेक अग्रवाल अपनी बहने के साथ, नीट रैंक 422

नीट यूजी और जेईई मेन की तैयारी के लिए हर साल देश भर से हजारों छात्र कोचिंग फैक्ट्री के नाम से मशहूर कोटा आते हैं। करीब 7 साल पहले ऐसा ही अभिषेक कुमार अग्रवाल नाम का एक विद्यार्थी डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए असम से कोटा कोचिंग पहुंचा। एक साल उसने कोचिंग के साथ जीतोड़ मेहनत की और नीट (2020) के पहले ही अटेम्प्ट में 600 अंक ले आया। अच्छे नंबर होने के बावजूद उन्हें सरकारी एमबीबीएस सीट नहीं मिली। लेकिन अब 6 वर्षों के दौरान आईं मुश्किलों को झलने के बाद उनका डॉक्टर बनने का सपना साकार होता नजर आ रहा है। नीट यूजी 2026 में उन्होंने 720 में से 673 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 422 प्राप्त की है। अभिषेक की कहानी न सिर्फ रीस्टार्ट का एक शानदार उदाहरण है बल्कि धैर्य और मुश्किलों में परिवार के अटूट साथ की भी बढ़िया मिसाल है।

6 साल पहले 600 अंक आने पर क्यों नहीं मिल सकी थी MBBS सीट

वर्ष 2020 में अभिषेक ने नीट में 600 अंक हासिल किए थे। इतने अंक में उन्हें स्टेट कोटा से एमबीबीएस की सीट मिल सकती थी। पर उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिल सकी। असम में जन्म और राजस्थान में स्कूली शिक्षा होने के कारण वे दोनों राज्यों के डोमिसाइल नियमों के बीच उलझ गए। दोनों राज्यों के डोमिसाइल नियम काफी सख्त थे। राज्य कोटे का लाभ नहीं मिला और 600 अंक में ऑल इंडिया कोटे के तहत भी उन्हें सरकारी मेडिकल सीट हासिल नहीं हो पाई।

2020 में कोरोना में घर आना पड़ा

इस निराशा के बाद 2020 में कोरोना के दौरान वे अपने घर असम लौटे आए। उनके पिता सुशील कुमार अग्रवाल का असम के तिनसुकिया में हार्डवेयर और एग्रीकल्चर केमिकल का बिजनेस था। धीरे-धीरे डॉक्टर बनने का सपना धुंधला पड़ने लगा और पढ़ाई की जगह उन्होंने परिवार के हार्डवेयर और केमिकल कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल लीं।

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सबसे बड़ा झटका, माता और पिता का मौत

इसके बाद उन्हें जिंदगी ने एक के बाद एक बड़े झटके दिए। कोरोना काल में 2020 में पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर है। इस घातक बीमारी के चलते 2021 में उनका निधन हो गया। परिवार इस दुख से उबर भी नहीं पाया था कि नवंबर 2024 में उनकी मां का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। माता-पिता को खोने के बाद अभिषेक पर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं और उन्हें लगा कि उनका मेडिकल करियर अब कभी शुरू नहीं हो पाएगा।

सात बहनों और जीजा का मिला साथ

माता पिता की मौत के बाद वो अकेले रह गए। उनकी सात बहनें हैं, लेकिन सभी की शादी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक की रुचि दुकान में नहीं थी इसलिए बिजनेस में भी नुकसान हो रहा था। वह अपने पिता के साथ असम में नहीं रहे, इसीलिए वह बिजनेस को थोड़ा कम ही समझते थे।

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इस मुश्किल समय में उनकी सात बहनें उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आईं। नीलम, शीतल अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, सोनिया गोयल, प्रिया बंसल, पायल पोद्दार और डिंपल अग्रवाल ने अपने भाई का हौसला बढ़ाया और उसे दोबारा नीट यूजी की तैयारी कर अपने सपने पूर करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बहनों के साथ जीजाजी का भी साथ मिला। उन्होंने कोटा में पढ़ाई और रहने का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी संभाली।

2025 में कोटा आकर रीस्टार्ट

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फरवरी 2025 में उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और मई 2025 में कोटा लौटकर नीट की तैयारी में जुट गए। करीब पांच साल के लंबे गैप के बाद उन्होंने दोबारा किताबों का साथ पकड़ा और पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य पर फोकस किया। कड़ी मेहनत का परिणाम नीट यूजी 2026 में देखने को मिला जब अभिषेक ने 673 अंक हासिल कर देश के शीर्ष 500 अभ्यर्थियों में जगह बनाई। ऑल इंडिया रैंक 422 के साथ अब उनका लक्ष्य किसी प्रतिष्ठित एम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई करना है। वे न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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