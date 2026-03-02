Holi Holidays 2026: यूपी और NCR के स्कूलों में छुट्टियों की बहार, जानिए आपके राज्य में कब से कब तक रहेंगे बंद
होली 2026 की छुट्टियों को लेकर छात्रों में काफी असमंजस है, लेकिन यूपी सरकार ने 2 से 4 मार्च तक स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों में स्थिति जल्द साफ होगी।
होली का त्योहार रंगों, उमंगों और खुशियों का पैगाम लेकर आता है। बच्चों के लिए इस त्योहार का मतलब सिर्फ रंग गुलाल से खेलना और मीठी मीठी गुजिया खाना नहीं होता, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी स्कूल की छुट्टियों की होती है। लेकिन, साल 2026 की होली अपने साथ तारीखों को लेकर थोड़ी उलझन भी लेकर आई है। होलिका दहन और धुलेंडी (रंग खेलने वाला दिन) की सही तारीखों को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसका सीधा असर स्कूलों की छुट्टियों के शेड्यूल पर भी पड़ा है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है, लेकिन देश के बाकी राज्यों में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आइए तफ्सील से जानते हैं कि आपके शहर और राज्य में होली पर स्कूल कब से कब तक बंद रहने वाले हैं।
यूपी में दूर हुई उलझन, सरकार ने किया छुट्टियों का ऐलान
उत्तर प्रदेश में रहने वाले स्कूली छात्रों के लिए ये होली एक शानदार मौका लेकर आई है। तारीखों की भारी उलझन के बीच, सूबे की सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक, यूपी के सभी स्कूल 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसका मतलब है कि बच्चों को एक लंबा हॉलिडे और त्योहार का पूरा मजा मिलने वाला है। बच्चों से लेकर टीचरों तक ने इस फैसले पर खुशी जताई है, क्योंकि अब वो बिना किसी फिक्र के अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार का जश्न मना सकेंगे। यह फैसला सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूलों पर पूरी तरह से लागू होगा।
दिल्ली एनसीआर के स्कूलों का क्या है हाल?
अगर हम दिल्ली से सटे एनसीआर (NCR) के इलाकों की बात करें, तो वहां भी छुट्टियों का मिजाज काफी खुशनुमा नजर आ रहा है।
नोएडा (Noida): नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का ही पालन कर रहे हैं, इसलिए वहां भी 2 से 4 मार्च तक स्कूलों में ताले लटके रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोएडा के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को एक दिन की और सहूलियत देते हुए 5 मार्च को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है।
गाजियाबाद (Ghaziabad): दूसरी तरफ, गाजियाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक (District Inspector of Schools) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि जिले के सभी स्कूल 2 मार्च से 5 मार्च तक बंद रहेंगे। लगातार चार दिनों की छुट्टी मिलने से बच्चे और उनके माता पिता होली के जश्न की तैयारियां बिना किसी जल्दबाजी के कर सकेंगे।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी भी सस्पेंस बरकरार
यूपी और एनसीआर के बच्चे जहां छुट्टियों के ऐलान का मजा ले रहे हैं, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के छात्र अभी भी सरकारी आदेश की राह ताक रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की सरकारों की तरफ से अभी तक होली की छुट्टियों को लेकर कोई भी साफ और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
हालांकि, जानकारों का मानना है कि राजस्थान में स्कूल 2 और 3 मार्च को बंद रह सकते हैं, लेकिन जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऐसे हालात में सबसे सही तरीका यही है कि छात्र और अभिभावक सीधा अपने स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें। व्हाट्सएप ग्रुप्स या नोटिस बोर्ड पर नजर बनाए रखना इस वक्त सबसे जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके।
कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भी बदले इम्तिहान के शेड्यूल
होली के त्योहार का असर सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के कामकाज पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कड़ी में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 और 3 मार्च को होने वाले अपने सभी इम्तिहानों (Exams) को टाल दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने साफ किया है कि इन स्थगित परीक्षाओं की नई तारीखें बहुत जल्द घोषित की जाएंगी। जो छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें अब थोड़ा और वक्त मिल गया है।
मार्च का महीना: इम्तिहान की टेंशन और होली की मस्ती
हम सभी जानते हैं कि मार्च का महीना स्कूली बच्चों के लिए कैसा होता है। यह वो वक्त होता है जब फाइनल इम्तिहान या तो चल रहे होते हैं या फिर बिल्कुल सिर पर खड़े होते हैं। सिलेबस और रिवीजन के इस भारी दबाव के बीच होली का त्योहार एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है। पढ़ाई के इस भारी प्रेशर के बीच अगर बच्चों को दो तीन दिन का ब्रेक मिल जाए, तो उनका दिमाग पूरी तरह से तरोताजा हो जाता है। छुट्टियों के बाद जब वो वापस अपनी किताबों की तरफ लौटते हैं, तो उनकी एकाग्रता कहीं ज्यादा बेहतर होती है।
अभिभावकों के लिए एक जरूरी सलाह: अलग अलग राज्यों और यहां तक कि एक ही शहर के अलग अलग स्कूलों में छुट्टियों के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए, किसी भी अफवाह पर यकीन करने के बजाय, अपने बच्चों की स्कूल डायरी चेक करें या सीधा मैनेजमेंट से राब्ता कायम करें।
