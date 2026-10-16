12वीं पास, बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस है? तो हो जाएं तैयार; निकली है यूपी में शानदार नौकरियां
12वीं पास युवाओं के लिए हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में 100 पदों पर भर्ती। फ्रेशर्स भी कर सकते हैं आवेदन। सैलरी 15,000 प्रति माह निर्धारित है। आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने 12वीं पास कर ली है और बैंकिंग से जुड़े काम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए रोजगार का मौका सामने आया है। हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एटीएम ऑपरेशंस से जुड़े पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत कुल 100 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि फ्रेशर से लेकर चार साल तक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 15000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा ओवरटाइम और आने-जाने के खर्च का भी प्रावधान जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
100 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती में कंपनी का नाम हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। रोजगार मेले के जरिए भर्ती गोरखपुर में प्रस्तावित है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। भर्ती से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अवसर बताया गया है। हालांकि, कंपनी के विस्तृत जॉब डिस्क्रिप्शन में पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का जिक्र है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस नौकरी के लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अनुभव के मामले में फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं, जबकि अधिकतम चार साल तक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती के दायरे में आते हैं। कंपनी के विस्तृत जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, उम्मीदवार के पास बाइक और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसलिए आवेदन करने से पहले इन शर्तों को जरूर ध्यान में रखें।
हर महीने 15000 वेतन
चयनित उम्मीदवारों को 15000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में इसके साथ ओवरटाइम और कन्वेयंस यानी आने-जाने के खर्च का भी उल्लेख है। हालांकि, इन अतिरिक्त सुविधाओं की विस्तृत शर्तें उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं की गई हैं।
क्या होगा काम?
इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को एटीएम में कैश डालने, नकदी निकालने और एटीएम से जुड़ी शुरुआती स्तर की तकनीकी समस्याओं को दूर करने जैसे काम करने होंगे। इसके अलावा बैंक और कंपनी के निर्देशों के अनुसार रोजाना तय किए गए स्थानों पर जाना होगा। उम्मीदवारों को नकदी का हिसाब रखना, कैश जमा करना, जरूरी रिपोर्ट तैयार करना और मोबाइल डिवाइस पर काम से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना और कैश कलेक्शन से संबंधित जिम्मेदारियां निभाना भी काम का हिस्सा होगा।
यूपी के इन जिलों में मिल सकती है तैनाती
भर्ती की जानकारी में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नौकरी का अवसर बताया गया है। इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, अयोध्या, आजमगढ़, मथुरा, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती और बलिया समेत प्रदेश के कई अन्य जिले शामिल हैं। कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के शहरों का भी उल्लेख है। हालांकि, किस उम्मीदवार को किस जिले में तैनाती मिलेगी, इसकी जानकारी भर्ती के दौरान संबंधित एजेंसी या कंपनी से प्राप्त करनी होगी।
31 अक्टूबर तक कर लें आवेदन
इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले रोजगार मेले की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और चयन से जुड़ी शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए। भर्ती का आयोजन गोरखपुर के रोजगार मेले के माध्यम से बताया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव