Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक पल, NDA से ट्रेनिंग लेकर पहली बार सेना में अफसर बनीं 9 महिलाएं

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

13 जून यानी शनिवार का दिन भारतीय सेना और देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक रहा। क्योंकि यह पहला मौका था जब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के पहले महिला बैच की कैडेट्स पास आउट होकर अधिकारी बनी हैं।

भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक पल, NDA से ट्रेनिंग लेकर पहली बार सेना में अफसर बनीं 9 महिलाएं

13 जून यानी शनिवार का दिन भारतीय सेना और देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक रहा। क्योंकि यह पहला मौका था जब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के पहले महिला बैच की कैडेट्स पास आउट होकर अधिकारी बनी हैं। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में प्रशिक्षण लेने वाली पहली 17 महिला कैडेटों की बैच भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई। यह भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि एक साल पहले इन कैडेटों ने एनडीए में ट्रेनिंग पूरा करने के दौरान "अंतिम पग" (Antim Pag) नामक प्रतीकात्मक परंपरा को पार किया था। अब प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे आधिकारिक तौर पर सेना की अधिकारी बन गई हैं।

9 थल सेना और 5 महिलाएं वायुसेना में बनेंगी अधिकारी

देहरादून के इंडियन मिलिटरी अकादमी (IMA) की पासिंग आउट परेड में 9 महिला कैडेट भारतीय थलसेना में अधिकारी के तौर पर शामिल होंगी, जबकि हैदराबाद के डुंडीगल एयर फोर्स अकादमी से 5 महिला कैडेट भारतीय वायुसेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन होंगी।

ये भी पढ़ें:UPSC ने निकाली 538 सरकारी नौकरियां, 50 साल वाले भी करें आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने खोला था दरवाजा

यह पहली बार है जब एनडीए से प्रशिक्षित महिला अधिकारी सीधे स्थायी कमीशन (Permanent Commission) के साथ सेना में शामिल हुई हैं। इससे पहले एनडीए के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद थे। यह रास्ता अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद खुला था। उस समय कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पात्र महिलाओं को यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए और नौसेना अकादमी की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी थी।

2022 में महिलाओं पहला बैच

इसके बाद जुलाई-अगस्त 2022 में महिलाओं का पहला बैच एनडीए के 148वें कोर्स में शामिल हुआ था। इससे पहले महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत सेना में अधिकारी बनने का मौका मिलता था। बाद में 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद वे स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकती थीं।

17 महिला कैडेट्स

वहीं, रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन 17 महिला कैडेटों ने अपनी-अपनी सैन्य अकादमियों में कड़ा और व्यापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब वे भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगी।

ये भी पढ़ें:UPSC NDA और CDS भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ी, देखें कहां कितनी वैकेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की समीक्षा

इन 17 महिला कैडेटों में से 9 महिलाओं को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें शनिवार को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में आयोजित 158वें रेगुलर कोर्स की पासिंग आउट परेड के दौरान कमीशन मिला। इस परेड की समीक्षा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की।

वहीं, भारतीय वायु सेना (IAF) में 5 महिला अधिकारियों को शनिवार को हैदराबाद के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स अकादमी (AFA) में आयोजित 217वें कोर्स की संयुक्त स्नातक परेड के दौरान कमीशन दिया गया। इस परेड की समीक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। ये 231 फ्लाइट कैडेटों (194 पुरुष और 37 महिला) के उस समूह का हिस्सा थीं, जिन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भारतीय वायु सेना में अधिकारी बनाया गया।

इस साल कुल 515 कैडेट्स पास आउट हुए

बता दें कि इस साल IMA से कुल 515 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, जिनमें 16 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं। कठोर सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सभी कैडेट्स अब विभिन्न सैन्य जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार हैं। इनमें NDA की पहली महिला बैच की नौ कैडेट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं, जिन्होंने पुरुष कैडेट्स के साथ समान मानकों पर प्रशिक्षण पूरा किया।

इसके अलावा, भारतीय नौसेना में 3 महिला अधिकारियों को 28 मई 2026 को केरल के एझिमाला स्थित भारतीय नौसेना अकादमी (INA) में आयोजित स्प्रिंग टर्म 2026 पासिंग आउट परेड के दौरान कमीशन दिया गया। इस परेड की समीक्षा दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने की। इस समारोह में कुल 311 प्रशिक्षु पास आउट हुए, जिनमें 66 महिलाएं शामिल थीं। इसके साथ ही उनका प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

ये भी पढ़ें:आज बंद हो जाएगी एनडीए और सीडीएस के लिए करेक्शन विंडो
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Nda Indian Army
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।