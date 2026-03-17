Hindustan Olympiad 2026 Result : हिन्दुस्तान ओलंपियाड 2026 के नतीजे घोषित, फटाफट इस आसान तरीके से देखें अपना स्कोर
Hindustan Olympiad 2026 Result : हिन्दुस्तान ओलंपियाड 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यहां जानें अपना स्कोर देखने का आसान तरीका।
Hindustan Olympiad 2026 Result : क्या आपने भी अपनी दिमागी कसरत और काबिलियत को परखने के लिए इस साल के सबसे बड़े इम्तिहान हिन्दुस्तान ओलंपियाड 2026 में हिस्सा लिया था? अगर हां, तो आपके लिए एक बेहद शानदार और दिल खुश कर देने वाली खबर है। देश के लाखों होनहार छात्रों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाला हिन्दुस्तान ओलंपियाड 2026 का रिजल्ट आखिरकार घोषित हो चुका है। जी हां, वो पल आ गया है जिसका इंतजार आपको और आपके परिवार को महीनों से था। अपनी मेहनत का फल देखने के लिए अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे चंद सेकंड में अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपना शानदार नतीजा देख सकते हैं।
परीक्षा के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanolympiad.in पर लाइव कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर टॉप करने वाले होनहार विद्यार्थियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। इन विजेताओं को सिर्फ तारीफें ही नहीं, बल्कि कई शानदार और आकर्षक इनाम भी दिए जाएंगे।
इस बार इस हिन्दुस्तान ओलंपियाड का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आयोजित किया गया। अगर आंकड़ों की बात करें, तो इस बार इन चार राज्यों के हजारों स्कूलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाखों की तादाद में छात्रों ने अपनी किस्मत और ज्ञान आजमाया।
रिजल्ट चेक करने का सबसे आसान तरीका
अगर आप सोच रहे हैं कि अपना नतीजा कैसे देखा जाए, तो इसका तरीका बेहद सीधा और आसान है।
- सबसे पहले आपको हिन्दुस्तान ओलंपियाड की आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanolympiad.in पर जाना होगा।
- होमपेज पर जाते ही आपको 'रिजल्ट' का एक टैब नजर आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर डालना होगा।
- रोल नंबर दर्ज करने के बाद 'सब्मिट' बटन दबाएं और आपका रिजल्ट तुरंत आपकी स्क्रीन पर होगा।
- यहां चेक करें डायरेक्ट लिंक - www.hindustanolympiad.in
सहूलियत के लिए आपका रोल नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी भेज दिया गया है, ताकि आपको नतीजे देखने में कोई परेशानी न हो।
शानदार प्रदर्शन करने वालों के लिए इनामों की बारिश
ऑल इंडिया टॉपर: हर क्लास में नेशनल लेवल पर टॉप 3 स्थान हासिल करने वाले मेधावी छात्रों को चमचमाते लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन से नवाजा जाएगा।
रीजनल (राज्य) टॉपर: राज्य स्तर पर अपनी क्लास के टॉप 3 होनहारों को 5100 रुपये, 4100 रुपये और 3100 रुपये की नकद स्कॉलरशिप के साथ-साथ मेरिट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा।
जिला टॉपर: हर जिले में अपनी क्लास के टॉप 3 बच्चों को 3100 रुपये, 2100 रुपये और 1100 रुपये की नकद राशि और सर्टिफिकेट इनाम के तौर पर दिए जाएंगे।
लकी ड्रॉ के जरिए बंपर इनाम जीतने का मौका
कार जीतने का सपना होगा सच: जिन छात्रों ने परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक बटोरे हैं, उनके लिए एक खास लकी ड्रॉ होगा। इसमें से एक खुशनसीब विजेता को एक बिल्कुल नई कार मिलेगी।
इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी: 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्रों के बीच होने वाले लकी ड्रॉ में 5 भाग्यशाली विजेताओं को शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर जीतने का मौका मिलेगा।
हर प्रतिभागी है खास
इस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाला कोई भी छात्र खाली हाथ नहीं जाएगा। परीक्षा देने वाले सभी छात्र-छात्राओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और एक विस्तृत असेसमेंट (प्रदर्शन) रिपोर्ट दी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल ओलंपियाड के तहत 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कीमत के लगभग 7,500 पुरस्कार बांटे जा रहे हैं।
कैसा था ओलंपियाड 2026 का एग्जाम पैटर्न?
समय और सवाल: यह 2 घंटे का एक ऐसा टेस्ट था जिसमें छात्रों को 5 अलग-अलग विषयों से जुड़े कुल 100 सवालों के जवाब देने थे।
प्रश्नों का प्रकार: सभी सवाल बहुविकल्पीय (MCQ) फॉर्मेट में पूछे गए थे।
भाषा का विकल्प: छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पूरी परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में आयोजित की गई थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव