Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Hindustan Olympiad Result Link : हिन्दुस्तान ओलंपियाड का रिजल्ट घोषित, अपना रोल नंबर डालें और तुरंत देखें

Mar 17, 2026 11:35 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Hindustan olympiad result 2025 : प्रतिभाशाली छात्रों को परखने और उन्हें मौका देने वाली अनूठी पहल ‘हिन्दुस्तान ओलंपियाड-2025’ परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanolympiad.in पर घोषित कर दिया गया है।

Hindustan Olympiad Result Link : हिन्दुस्तान ओलंपियाड का रिजल्ट घोषित, अपना रोल नंबर डालें और तुरंत देखें

Hindustan olympiad result 2025 : प्रतिभाशाली छात्रों को परखने और उन्हें मौका देने वाली अनूठी पहल ‘हिन्दुस्तान ओलंपियाड-2025’ परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanolympiad.in पर घोषित कर दिया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर टॉप करने वाले विद्यार्थियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। विजेता छात्रों को आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े ओलंपियाड में से एक ‘हिन्दुस्तानओलंपियाड’की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस बार इसका 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में आयोजित किया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे चेक करें अपना ओलंपियाड रिजल्ट (how to check hindustan olympiad result 2025)

- प्रतिभागी छात्र हिन्दुस्तान ओलंपियाड की वेबसाइट www.hindustanolympiad.in पर लॉग इन करें। फिर ओलंपियाड रिजल्ट 2025 टैब पर क्लिक करें।

- अपना रोल नंबर दर्ज कर सब्मिट बटन दबाएं। रोल नंबर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भी भेजा जाएगा।

यह परीक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की गई। इस बार आयोजित एक पेपर वाली ऑफलाइन परीक्षा में पांच विषयों से सवाल पूछे गए। कक्षा के अनुसार सवालों का स्तर अलग-अलग था।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कार और इनाम

ऑल इंडिया टॉपर- हर क्लास के टॉप 3 परफॉर्मर्स को लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन जीतेंगे।

रीजनल टॉपर- हर क्लास के टॉप 3 परफॉर्मर्स को सर्टिफिकेट और ₹5100, ₹4100, ₹3100 के इनाम मिलेंगे।

जिला टॉपर- हर क्लास के टॉप 3 परफॉर्मर्स को सर्टिफिकेट और ₹3100, ₹2100, ₹1100 के इनाम मिलेंगे।

90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी एक लकी ड्रॉ पुरस्कार के लिए पात्र हो सकते हैं, जिसमें एक कार शामिल है, जबकि 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले स्कूटर के लिए पात्र हो सकते हैं। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और विस्तृत प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की जाती हैं। ओलंपियाड के माध्यम से वितरित किए जाने वाले कुल पुरस्कारों का मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक है, जो लगभग 7,500 पुरस्कारों के रूप में दिए जाते हैं।

लकी ड्रॉ विनर

90 फीसदी से ऊपर स्कोर - एक लकी विनर को मिलेगी नई कार।

75 फीसदी से ऊपर स्कोर - 5 लकी विनर को मिलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर

कैसा होता है ओलंपियाड एग्जाम फॉर्मेट

5 विषयों से 100 प्रश्नों वाला 2 घंटे का टेस्ट

MCQ आधारित प्रश्न

परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाती है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Hindustan Olympiad hindustan olympiad result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।