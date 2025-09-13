Hindi Diwas Wishes, Quotes , Photos : हिंदी दिवस पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश, फोटो और स्लोगन

Hindi Diwas Wishes, Quotes, Messages, Slogans, Photo, Images : हर साल 14 सितंबर का दिन देश भर में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भाषा विविधताओं से भरे इस देश को न सिर्फ एकता के सूत्र में बांधती है बल्कि यह भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल जरिया भी है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है।14 सितंबर का दिन हम हिंदी भाषियों के लिए गर्व करने का दिन है। 14 सितंबर के दिन ही 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी की अहमियत का अंदाजा इससे पता चलता है कि आज हिंदी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने लगी है। सोशल मीडिया पर हिंदी पढ़ने व लिखने का उपयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदी दिवस के अवसर पर आप भी दोस्तों, करीबियों को मैसेज भेजकर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां देखें ऐसे ही कुछ चुनिंदा बेस्ट शुभकामना संदेश-