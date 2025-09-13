Hindi Diwas Wishes Quotes Photos : share Hindi Diwas Messages Slogans hindi day wishes sms status images pics Hindi Diwas Wishes, Quotes , Photos : हिंदी दिवस पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश, फोटो और स्लोगन, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Diwas Wishes, Quotes , Photos : हिंदी दिवस पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश, फोटो और स्लोगन

Hindi Diwas Wishes, Quotes, Messages : 14 सितंबर को हर वर्ष देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर आप भी दोस्तों, करीबियों को मैसेज भेजकर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां देखें ऐसे ही कुछ चुनिंदा बेस्ट शुभकामना संदेश-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 01:53 PM
Hindi Diwas Wishes, Quotes , Photos : हिंदी दिवस पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश, फोटो और स्लोगन

Hindi Diwas Wishes, Quotes, Messages, Slogans, Photo, Images : हर साल 14 सितंबर का दिन देश भर में हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भाषा विविधताओं से भरे इस देश को न सिर्फ एकता के सूत्र में बांधती है बल्कि यह भावों की अभिव्यक्ति का सबसे सरल जरिया भी है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है।14 सितंबर का दिन हम हिंदी भाषियों के लिए गर्व करने का दिन है। 14 सितंबर के दिन ही 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी की अहमियत का अंदाजा इससे पता चलता है कि आज हिंदी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने लगी है। सोशल मीडिया पर हिंदी पढ़ने व लिखने का उपयोग बढ़ता जा रहा है। हिंदी दिवस के अवसर पर आप भी दोस्तों, करीबियों को मैसेज भेजकर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। यहां देखें ऐसे ही कुछ चुनिंदा बेस्ट शुभकामना संदेश-

1. हिंदी केवल मातृ भाषा ही नहीं,

अपनेपन का एहसास है।

हिंदी हिन्दुस्तान की शान है।

हर हिन्दुस्तानी की पहचान है।

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

2. जैसे माथे पर कुमकुम बिंदी

ऐसे भाषा का श्रृंगार है हिंदी।

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

3. बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा

हिंदी को सब जगह अपने भावों में रखा

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

Hindi Diwas wishes

4. हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है,

यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है।

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

5. सरस, सरल मनोहारी है।

अपनी हिंदी प्यारी है।।

सुरभित है, उजियारी है।

अपनी हिंदी प्यारी है।।

खिली हुई फुलवारी है।

अपनी हिंदी प्यारी है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

6. हिंदी और हिन्दुस्तान हमारा है और हम इसकी शान हैं

दिल हमारा एक है और एक हमारी जान है

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

Hindi Diwas Wishes

8. हम सब का अभिमान है हिंदी

भारत देश की शान है हिंदी

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

9. हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है

हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है।

हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं।

10. हिंदी हैं हम, वतन है हिन्दुस्तान हमारा।

सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।

जय हिन्द, जय भारत।

हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

Hindi Diwas Hindi Diwas Speech
