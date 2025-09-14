Hindi Diwas Speech 2025: Esay and short Speech on Hindi Diwas essay Hindi Diwas hindi day poem quotes slogan Hindi Diwas Speech 2025: हिंदी दिवस पर छोटा और आसान भाषण, तालियों से गूंज उठेगा हॉल, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Diwas Speech 2025: हिंदी दिवस पर छोटा और आसान भाषण, तालियों से गूंज उठेगा हॉल

Hindi Diwas Short Speech in Hindi: 14 सितबंर का दिन वाकई हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। अगर आप भी हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण देने वाले हैं तो आप सरल और छोटे भाषण का उदाहरण यहां से ले सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 05:51 AM
Hindi Diwas Speech, Essay in Hindi: देश भर के हर स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय में हिंदी दिवस (Hindi Diwas ) बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। 14 सितबंर का दिन वाकई हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। ये पूरे देश को एक रखने वाली भाषा हिंदी का दिन है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरे देश भारत में हिंदी दिवस के दिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रो में लोगों का खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, शारीरिक गठन, यहां तक की विचारधारा भी अलग-अलग प्रकार की है। धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की इन विविधताओं के फासलों को हिंदी खत्म कर देती है। हिंदी ही है तो अलग अलग क्षेत्रों की लोगों के दिलों की दूरियों को मिटाती है और सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। अगर आप भी हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण देने वाले हैं तो आप सरल और छोटे भाषण का उदाहरण यहां से ले सकते हैं।

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों,

आज हम यहां हिंदी दिवस के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। हिंदी दिवस का आयोजन हर साल 14 सितंबर को होता है, जिस दिन हम भारतवासियों के लिए राजभाषा के रूप में हिंदी को चुनने का सम्मान करते हैं। भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, जो देश के कोने-कोने में बोली जाती हैं। हिंदी, भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और यह हमारे समृद्ध और विविध देश की एकता का प्रतीक भी है। हिंदी हमारी संस्कृति, इतिहास और साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे भाव-विचार को आसानी से प्रकट करने में मदद करती है।

हिंदी का नाम फारसी शब्द 'हिंद' से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को 'हिंदी' नाम दिया था। यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। महात्मा गांधी ने हिंदी को आमजन की भाषा बताया था, इसलिए इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।

देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। आइये हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाएं। हमें हिंदी की गरिमा और महत्व को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमें हमेशा हमारी भाषा पर अभिमान रहे और हम इससे जुड़े रहें।

आप सभी का धन्यवाद।

