Hindi Diwas 2025 Speech: हिंदी दिवस के लिए यहां देखें छोटा मगर दमदार भाषण

Hindi Diwas 2025 Speech: हिंदी दिवस पर संकल्प लें कि अपनी मातृभाषा को गर्व से बोलेंगे। हिंदी हमारी पहचान और हमारी संस्कृति की आत्मा है, जिसे संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:53 PM
Hindi Diwas 2025 Speech: हिंदी हमारी पहचान है और हमारी शान भी। इसी संदेश को जीवंत करने के लिए हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग हमारी मातृभाषा को सम्मान देते हैं और उसके महत्व को याद करते हैं। स्कूल, दफ्तरों और सभाओं में हिंदी के महत्व पर भाषण दिए जाता है। आइए देखें हिंदी दिवस पर एक छोटा सा भाषण...

नमस्कार, आदरणीय प्रिंसिपल, शिक्षकों और प्यारे साथियों। आज हम सब यहां हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारी मातृभाषा हिंदी के सम्मान और महत्व को दर्शाने का दिन है।

प्रिय साथियों,

आज हम सब यहां हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कृति की आत्मा है। यह हमें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ती है।

दोस्तों, अक्सर हम अंग्रेजी को आधुनिक और हिंदी को साधारण मान लेते हैं। लेकिन असल में हर भाषा की अपनी खूबसूरती और ताकत होती है। अगर अंग्रेजी हमें वैश्विक दुनिया से जोड़ती है तो हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है।

आज इस हिंदी दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को गर्व से बोलेंगे, उसका सम्मान करेंगे और नई पीढ़ी तक हिंदी साहित्य और संस्कृति को पहुंचाएंगे।

मैं अपने भाषण का अंत एक छोटी सी पंक्ति से करना चाहूंगा -

हिंदी से जुड़ा है हिंदुस्तान का मान,

यही हमारी पहचान, यही हमारी जान।

भाषाओं में सबसे प्यारी, सबसे खास,

हिंदी है दिलों के जज्बात की आवाज।

हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है।

धन्यवाद।

जय हिंद!

