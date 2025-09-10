Hindi Diwas 2025 Essay 500 words easy essay on Hindi Diwas poster essay nibandh hindi day Hindi Diwas 2025 Essay in Hindi : हिंदी दिवस के लिए 500 शब्दों का निबंध, पहला पुरस्कार आपको ही मिलेगा, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Diwas 2025 Essay in Hindi : हिंदी दिवस के लिए 500 शब्दों का निबंध, पहला पुरस्कार आपको ही मिलेगा

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 09:23 PM
Hindi Diwas 2025 Essay in Hindi : भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। तब से हर साल पूरे देश में हिंदी दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस के मौके पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सरकारी दफ्तरों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन होता है। अगर आप भी निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपके लिए यहां 500 शब्दों का निबंध लिखा गया है जिससे आप उदाहरण ले सकते हैं।

हिंदी दिवस पर 500 शब्दों का निबंध-

हर वर्ष 14 सितंबर के दिन देश में हिंदी दिवस (Hindi Diwas ) मनाया जाता है। दरअसल आजादी मिलने के दो साल बाद 14 सितबंर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया।

हिंदी का नाम फारसी शब्द 'हिंद' से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को 'हिंदी' नाम दिया था। यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, इसलिए इसे राज भाषा का दर्जा दिया गया।

1997 में हुए एक सर्वे की मानें तो हिंदी को भारत के करीब 66 फीसदी लोग बोलते हैं और 77 प्रतिशत इसे समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। हिंदी दिवस के प्रसार और प्रचार के लिए सप्ताह भर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत, फिजी के अलावा मॉरीशस, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, सुरिनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है।

हर भारतीय नागरिक के लिए हिंदी दिवस का बेहद खास महत्व है। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां अलग अलग धर्म व जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, बोलियां बोलने वाले, अलग अलग वेश-भूषा, खानपान व संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है।

हिन्दी से ही हमारे समाज और हमारे देश का निर्माण हुआ है। हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा न सही लेकिन राजभाषा जरूर है, जिसपर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। हम सभी देशवासियों को हिंदी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा।

समाज में आपसी बातचीत और संचार करने के लिए किसी एक विशेष भाषा या बोली की जरूरत होती है। भाषा के माध्यम से ही समाज में एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान करना संभव हो पाता है। समाज की इस जरूरत को हिंदी ने ही पूरा किया है। आज हमें सबसे हिंदी में बोलने, पढ़ने और लिखने का संकल्प लेना चाहिए। बच्चों पर अंग्रेजी लादने की बजाय उन्हें हिंदी भी सिखानी चाहिए। कोई भी भाषा तभी बचती है जब शब्द बचते हैं, गढ़े जाते हैं, साहित्य रचा जाता है और ज्ञान का निर्माण होता है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। आइये हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाएं।

