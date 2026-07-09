Teacher Recruitment 2026: हिमाचल में सरकारी शिक्षक बनने का बड़ा मौका; 3,468 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
Himachal Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के सीबीएसई स्कूलों में 3,468 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें नियमित और अस्थायी दोनों पद शामिल हैं।
Himachal Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनकर बच्चों का भविष्य संवारने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद बड़ा अवसर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग की एक समीक्षा बैठक में राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के सीबीएसई (CBSE) एफिलिएटेड सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने और रिक्त पदों को भरने के लिए कुल 3,468 शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
2,668 नियमित और 800 अस्थायी पदों पर होगा चयन
इस बड़े भर्ती अभियान को दो मुख्य भागों में बांटा गया है ताकि स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो। कुल 2,668 पद पूरी तरह से नियमित सरकारी नौकरियों के रूप में भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए 19 अलग-अलग श्रेणियों के तहत भर्ती का प्रस्ताव 'हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर' को भेजा जा चुका है।इसके अलावा, स्कूलों में गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई को तुरंत मजबूत करने के लिए 800 अस्थायी शिक्षकों (400 अंग्रेजी और 400 गणित) को नियुक्त किया जा रहा है। इनमें से कई शिक्षकों ने तो स्कूलों में अपना कार्यभार भी संभाल लिया है।
यह भर्ती संस्कृत, शारीरिक शिक्षा (PET), संगीत, ड्राइंग, विज्ञान, वाणिज्य (कॉमर्स), अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स और लोक प्रशासन जैसे लगभग सभी प्रमुख विषयों के लिए की जा रही है।
स्मार्ट क्लास और डिजिटल पढ़ाई पर भी बड़ा फोकस
बैठक में छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 'डॉ. वाई.एस. परमार डिजिटल स्टूडेंट योजना' के तहत पिछले तीन सत्रों में मेधावी छात्रों को 9,359 टैबलेट बांटे जा चुके हैं। जो छात्र बचे हैं, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जल्द ही इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, राज्य के 524 स्कूलों में पुराने कंप्यूटरों को नए कंप्यूटरों से बदला जा रहा है और 777 स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बीएसएनएल (BSNL) के साथ टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
हिमाचल सरकार का लक्ष्य राज्य को एक बेहतरीन 'एजुकेशन हब' बनाना है और आने वाले दिनों में प्रदेश में एक एआई (AI) यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। जो छात्र शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वे राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें क्योंकि इन पदों के लिए आवेदन और परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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