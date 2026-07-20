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हिमाचल में झमाझम बारिश, IMD का रेड अलर्ट; इन जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट के कारण कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में 21 जुलाई को सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

हिमाचल में झमाझम बारिश, IMD का रेड अलर्ट; इन जिलों में कल बंद रहेंगे स्कूल

हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है। बारिश की बूंदें अब राहत नहीं, बल्कि खौफ का सबब बन गई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन का डर बना हुआ है। इसी खौफनाक मंजर के मद्देनजर मौसम विभाग (IMD) की तरफ से जारी किए गए रेड अलर्ट को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने एक बेहद जरूरी फैसला लिया है। हालात की नजाकत को समझते हुए कई हाई-रिस्क वाले जिलों में 21 जुलाई को सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया गया है।

राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में एक साथ छुट्टी का फरमान जारी करने के बजाय एक समझदारी भरा कदम उठाया है। उन्होंने अलग-अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC) को यह अधिकार दिया है कि वे अपने इलाके के भौगोलिक हालात और खतरे को भांपते हुए स्कूलों की छुट्टी की घोषणा करें। मकसद साफ है, जहां हालात सामान्य हैं, वहां बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, और जहां खतरा ज्यादा है, वहां किसी की जान जोखिम में न पड़े।

किन-किन जिलों में रहेगा अवकाश?

मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ घंटे भारी पड़ने वाले हैं। फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) और भयानक भूस्खलन (लैंडस्लाइड) का सीधा खतरा मंडरा रहा है। इसी के मद्देनजर मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को चार प्रमुख जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है:

कांगड़ा जिला: यहां प्रशासन ने पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यहां तक कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी ताला रहेगा। जो भी परीक्षाएं इस दिन होनी थीं, उन्हें फिलहाल के लिए टाल दिया गया है।

मंडी जिला: इस जिले में भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के सभी संस्थानों को बंद रखने का सख्त आदेश है।

चंबा जिला: मूसलाधार बारिश की लगातार मिल रही चेतावनियों के बाद चंबा के सभी स्थानीय शिक्षण संस्थान एहतियातन बंद रहेंगे।

सिरमौर जिला: यहां भारी बारिश का खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन ने यहां 'ऑरेंज अलर्ट' को देखते हुए छुट्टियों को 22 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है।

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सिर्फ स्कूल ही नहीं बड़े संस्थान भी ठप

यह बंदी सिर्फ छोटे स्कूलों तक सीमित नहीं है। कांगड़ा के बाल्याहर स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय को भी बंद रखा गया है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) जैसे बड़े राष्ट्रीय संस्थानों की शाखाएं भी बंद रहेंगी। टीचर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का काम देखने वाले डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DIET) और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) भी अगले आदेश तक कोई कामकाज नहीं करेंगे।

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आम जनजीवन बेहाल

लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड के कारण 280 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। सबसे बुरा हाल मंडी का है, जहां 96 सड़कें ब्लॉक हैं, जबकि शिमला में 76 रास्तों पर मलबा गिरा हुआ है। नेशनल हाईवे 707 (हाटकोटी से पांवटा साहिब) और नेशनल हाईवे 5 पर भारी ब्लॉकेज है। आलम यह है कि किन्नौर जिले का संपर्क राज्य की राजधानी से पूरी तरह टूट चुका है। इसके अलावा, मशहूर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कालका-शिमला रेलवे लाइन पर चलने वाली टॉय ट्रेन की सेवाएं भी उत्तर रेलवे ने रद्द कर दी हैं। स्थानीय बाढ़ ने 31 पावर स्टेशनों और पानी की 4 क्षेत्रीय योजनाओं को भी ठप कर दिया है, जिससे लोगों के घरों में बिजली और पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

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प्रशासन की सख्त हिदायत

खतरे को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने लोगों से सख्त हिदायत दी है कि वे नदियों, उफनते नालों और खिसकने वाले पहाड़ों से पूरी तरह दूर रहें। एक तरफ जहां छात्रों और शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई है, वहीं प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी आपातकालीन ड्यूटी या आपदा प्रबंधन के काम के लिए जरूरत पड़ी, तो जरूरी स्टाफ को कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। किसी भी तरह की मुसीबत, जलभराव, मकान में दरार आने या रास्ते में फंस जाने की स्थिति में लोग सीधे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1077 पर कॉल कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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