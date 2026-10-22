देशसेवा में भी हमसफर! भारतीय सेना में एक साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बने पति-पत्नी अमित और राधिका
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के जांबाज सेना अधिकारी अमित सिंह चौहान और उनकी पत्नी राधिका जग्गी भारतीय सेना में एक साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर प्रमोट होकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है।
जब बात देश सेवा और देशभक्ति की आती है, तो वीरों की भूमि हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन इस बार देवभूमि के एक जांबाज दंपती पति-पत्नी ने अदम्य साहस, समर्पण और अनुशासन की ऐसी अनूठी मिसाल पेश की है, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले अमित सिंह चौहान और उनकी पत्नी राधिका जग्गी भारतीय सेना में एक साथ प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए हैं। एक ही समय में सेना के इस प्रतिष्ठित और उच्च पद को हासिल करने वाली यह जोड़ी आज देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन चुकी है।
दो बार एवरेस्ट फतह कर चुके हैं कमांडो अमित
हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सिंह चौहान भारतीय सेना के जांबाज कमांडो हैं। उनके नाम कई ऐसी उपलब्धियां दर्ज हैं जो किसी भी युवा का सीना गर्व से चौड़ा कर दें। अमित सिंह चौहान ने दो बार माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियानों में हिस्सा लेकर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर शान से तिरंगा फहराया है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सहित कई दुर्गम और कठिन पर्वत शिखरों पर सफल आरोहण कर अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और पराक्रम का लोहा मनवाया है।
निशानेबाजी और UN में सेवा दे चुकी हैं राधिका
लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और उनका सैन्य सेवाकाल बेहद शानदार रहा है। उन्होंने चेन्नई स्थित प्रतिष्ठित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) में बतौर इंसट्रक्टर भावी सैन्य अधिकारियों को तराशने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। अपनी दक्षता के बल पर राधिका को संयुक्त राष्ट्र (UN) के तहत स्टाफ अफसर के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। इसके अलावा वह भारतीय सेना की पिस्टल शूटिंग टीम की भी सदस्य रही हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन किया।
परिवार और गांव में जश्न का माहौल
इस ऐतिहासिक दोहरी सफलता से हमीरपुर जिले और टौणी देवी क्षेत्र में जश्न का माहौल है। अमित चौहान के पिता रणजीत सिंह चौहान और माता जमना देवी ने अपने बेटे व बहु की इस उपलब्धि को उनके कड़े परिश्रम और भारत माता के प्रति निष्ठा का फल बताया है।
सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अमित और राधिका की यह उपलब्धि भारतीय सेना में युवाओं, विशेषकर महिलाओं और दंपतियों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगी। यह कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो साथ मिलकर देश सेवा के सर्वोच्च शिखरों को भी छुआ जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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