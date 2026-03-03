Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Himachal Govt Schools: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब दो शिफ्टों में पढ़ेंगे बच्चे, 'शिफ्ट सिस्टम' लागू

Mar 03, 2026 06:22 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Himachal Govt Schools: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा और कमरों की कमी है, उन्हें दो शिफ्टों में चलाने की अनुमति दे दी गई है।

Himachal Govt Schools: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब दो शिफ्टों में पढ़ेंगे बच्चे, 'शिफ्ट सिस्टम' लागू

Himachal Govt Schools: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस साल शिक्षा के स्तर में सुधार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पैटर्न लागू होने के बाद छात्रों के दाखिलों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। इस बढ़ती संख्या ने स्कूलों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है—जगह की कमी। इसी समस्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा और कमरों की कमी है, उन्हें दो शिफ्टों में चलाने की अनुमति दे दी गई है।

शिक्षा निदेशक आशीष कोहली द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह व्यवस्था फिलहाल एक अस्थाई समाधान के रूप में लागू की गई है ताकि किसी भी योग्य छात्र को एडमिशन से वंचित न रहना पड़े।

क्यों पड़ी दो शिफ्टों की जरूरत?

हिमाचल सरकार ने पिछले साल राज्य के 100 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके बाद इन स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी: कई स्कूलों के पास अतिरिक्त सेक्शन बनाने के लिए कमरे उपलब्ध नहीं हैं।

सीबीएसई के कड़े नियम: सीबीएसई के नियमों (SARAS 6.0 और OASIS) के तहत एक सेक्शन में छात्रों की संख्या सीमित रखनी होती है। दाखिलों के दबाव के कारण स्कूल इन नियमों का पालन करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।

शिक्षकों की मांग: 25 फरवरी को हुई एक वर्चुअल बैठक में स्कूल प्रिंसिपलों ने विभाग को बताया कि जगह न होने के कारण वे नए छात्रों को प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं, जिसके बाद 27 फरवरी की विभागीय समीक्षा बैठक में दो शिफ्टों का विकल्प चुना गया।

कैसे चलेंगी कक्षाएं? (नया टाइम टेबल)

शिक्षा निदेशालय ने शिफ्टों के संचालन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

जूनियर और सीनियर क्लास: सामान्य तौर पर, छोटी कक्षाओं (प्राइमरी/मिडिल) की पढ़ाई सुबह की शिफ्ट में होगी। वहीं, वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं (9वीं से 12वीं) के लिए शाम की शिफ्ट आयोजित की जाएगी।

समय का अंतराल: दोनों शिफ्टों के बीच पर्याप्त समय रखा जाएगा ताकि छात्र सुरक्षा, सफाई और अनुशासन के साथ परिसर का उपयोग कर सकें।

प्रिंसिपल की जिम्मेदारी: स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के साथ मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल खुद अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्टों का समय तय करेंगे।

ये भी पढ़ें:हिमाचल एलडीआर भर्ती: फीस जमा न करने वाले 97 उम्मीदवारों के आवेदन रद्द
ये भी पढ़ें:हिमाचल बोर्ड का नया पैटर्न: अब सभी छात्रों को मिलेंगे पेपर में एक जैसे सवाल
ये भी पढ़ें:हिमाचल बोर्ड ने जारी किया D.El.Ed परीक्षा का परिणाम, hpbose.org पर करें चेक

अन्य विकल्प भी खुले हैं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि दो शिफ्टों का विकल्प केवल अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि पास के किसी सरकारी भवन या बंद हो चुके स्कूल की इमारत खाली है, तो उसका उपयोग अतिरिक्त कक्षाओं के लिए किया जा सकता है। साथ ही, अभिभावकों और छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी कि वे अपनी सुविधा के अनुसार पास के अन्य सरकारी स्कूलों में भी दाखिला ले सकते हैं।

यह फैसला हिमाचल प्रदेश के ‘स्कूल क्लस्टर सिस्टम’और नई शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों की कमी किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Himachal Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।