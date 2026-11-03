8वीं पास के लिए नौकरी पाने का मौका, हाईकोर्ट में निकली चौकीदार के पदों पर भर्ती, 21 नवंबर तक करें आवेदन

इस भर्ती अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट highcourtchd.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप 8वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चौकीदार पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती चंडीगढ़ कोर्ट परिसर के लिए की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने हाल ही में नोटिफिकेशन भी जारी किया था। बता दें कि इस भर्ती अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट highcourtchd.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में अंतिम तारीख का इंतजार ना करते हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस वैकेंसी की डिटेल्स जानते हैं।

कितने पदों पर भर्ती पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से जारी नोटिफिकेश के मुताबिक, कुल 22 चौकीदार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह पद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर भरा जाएगा। बता दें कि इसके लिए 31 अक्टूबर से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें आवेदन की शुरुआत- 31 अक्टूबर 2026

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 21 नवंबर 2026, रात 11 बजकर 59 मिनट तक

योग्यता आयुसीमा: - सभी वर्गों के उम्मीदवारों की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्र की गणना 21 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

- पूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में उनकी रक्षा सेवा के कुल वर्षों के बराबर और 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

- जन्मतिथि के प्रमाण के लिए: मैट्रिक पास या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड का मैट्रिक प्रमाणपत्र देना होगा। मैट्रिक से कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को जन्म एवं मृत्यु पंजीयक (Registrar of Births and Deaths) द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र देना होगा। इनके अलावा कोई अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

शैक्षणिक योग्यता: 8वीं से लेकर 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन के योग्य हैं लेकिन इससे ज्यादा शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार इस भर्ती अभियान के पात्र नहीं है।

एप्लीकेशन फीस इस भर्ती अभियान के लिए चौकीदार पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, SC, ST, BC और पूर्व सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से देना होगा।

हालांकि, ऐसे पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, जिनकी सक्रिय सैन्य कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई हो या वे दिव्यांग हो गए हों। इस छूट का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करते समय संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। साथ ही, दस्तावेजों की जांच के समय या हाईकोर्ट द्वारा मांगे जाने पर उसका मूल प्रमाणपत्र भी दिखाना होगा।

2. इसके बाद चौकीदार भर्ती के लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. यहां मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।

4. फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा।

5. इसके बाद फीस जमा करनी होगी।

7. फिर सभी जानकारी को दोबारा से जांचकर फाइनल सबमिट कर देना है।

8. भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए।

चयन हाई कोर्ट में चौकीदार बनने के लिए परीक्षा की जरूरत नहीं होगी। बल्कि इंटरव्यू के जरिए इसका चयन किया जाएगा। इंटरव्यू राउंड 50 नंबर का होगा। जिसमें अभ्यर्थी की व्यवहार और काम के लिए उपयुक्तता देखी जाएगी। दोनों 25-25 नबंर के होंगे।

आवे

फॉर्म भरने केलिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 8वीं की मार्कशीट

10वीं की मार्कशीट (जन्मतिथि के लिए)

जाति प्रमाण पत्र

बीसी कैंडिडेट्स के लिए जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का घोषणा पत्र

एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों को डिस्चार्ज बुक

पहले से कार्यरत उम्मीदवारों के लिए NOC