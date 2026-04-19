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भीषण गर्मी का कहर: सोमवार से सुबह 6:45 बजे खुलेंगे प्राइवेट स्कूल, 11:30 बजे होगी छुट्टी

Apr 19, 2026 09:32 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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झारखंड एसोसिएशन ने स्कूलों के संचालन की नई समय सारिणी जारी की है। इस नए निर्णय के तहत, सोमवार से सभी निजी स्कूल सुबह 6.45 बजे से शुरू होंगे। वहीं, छात्रों की छुट्टी दोपहर के बजाय अब 11.30 बजे ही कर दी जाएगी।

भीषण गर्मी का कहर: सोमवार से सुबह 6:45 बजे खुलेंगे प्राइवेट स्कूल, 11:30 बजे होगी छुट्टी

Jharkhand School Timing Changed : उत्तर भारत में सूरज के तीखे तेवरों ने अभी से लोगों का हाल बेहाल करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा चेतावनी में बताया गया है कि आगामी सप्ताह में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए 'अनएडेड स्कूल एसोसिएशन' ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सोमवार से शहर के सभी निजी स्कूलों के समय में बदलाव की औपचारिक घोषणा कर दी गई है।

अब सुबह जल्दी शुरू होंगी कक्षाएं

बदलते मौसम और दोपहर की चिलचिलाती धूप को देखते हुए झारखंड एसोसिएशन ने स्कूलों के संचालन की नई समय सारिणी जारी की है। इस नए निर्णय के तहत, सोमवार से सभी निजी स्कूल सुबह 6.45 बजे से शुरू होंगे। वहीं, छात्रों की छुट्टी दोपहर के बजाय अब 11.30 बजे ही कर दी जाएगी।

झारखंड एसोसिएशन का मानना है कि सुबह के समय मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, जिससे बच्चे एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद धूप और लू का असर सबसे अधिक होता है, इसलिए उससे पहले ही बच्चों को घर पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शरत चंद्रन ने इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह बच्चों का स्वास्थ्य बताया है। उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बढ़ते तापमान के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका थी। स्कूल से घर लौटते समय बच्चे अक्सर डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं।

शरत चंद्रन ने कहा, “बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने सभी संबद्ध स्कूलों के साथ विस्तार से चर्चा की और सभी स्कूलों ने एक स्वर में समय बदलने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है।”

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अभिभावकों को दी गई जानकारी

शनिवार से ही स्कूलों ने अभिभावकों को इस बदलाव के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। स्कूल ऐप, आधिकारिक पोर्टल और पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के जरिए नई समय सारिणी भेज दी गई है। अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे सोमवार सुबह अपने बच्चों को नए समय के अनुसार स्कूल भेजें और छुट्टी के समय भी विशेष सावधानी बरतें।

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डॉक्टरों की सलाह: बच्चों का रखें खास ख्याल

बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी माता-पिता को सलाह दी है कि बच्चों को स्कूल भेजते समय उनकी पानी की बोतल में ओआरएस (ORS) या नींबू पानी जरूर दें। साथ ही, बच्चों को सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनाएं ताकि उन्हें गर्मी कम लगे।

सोमवार से लागू होने वाला यह नया नियम तब तक प्रभावी रह सकता है जब तक कि मौसम में सुधार नहीं होता या तापमान में गिरावट नहीं आती। एसोसिएशन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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