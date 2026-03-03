Hindustan Hindi News
बिहार में 12वीं पास 65000 बेटियों को नहीं खोज पा रहे हेडमास्टर, दिए जाने हैं 25000 रुपए

Mar 03, 2026 10:10 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
बिहार में इंटर पास करने वाली 65 हजार बेटियों को हेडमास्टर नहीं खोज पाए हैं। 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि इन बेटियों को दी जानी है। इनके रजिस्ट्रेशन के लिए हेडमास्टरों को दो दिनों का और समय दिया गया है।

बिहार में इंटर पास करने वाली 65 हजार बेटियों को हेडमास्टर नहीं खोज पाए हैं। 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि इन बेटियों को दी जानी है। इनके रजिस्ट्रेशन के लिए हेडमास्टरों को दो दिनों का और समय दिया गया है। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने कहा कि यह राशि बेटियों को आगे पढ़ाई में मदद के लिए दी जाती है।

2025 में इंटर पास करने वाली 65 हजार बेटियों का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस वजह से इन्हें 25 हजार की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाएगी। मधेपुरा, बांका, वैशाली में सबसे अधिक ऐसी बेटियां हैं। मुजफ्फरपुर में तीन हजार से अधिक का पंजीकरण नहीं हुआ है। सभी हेडमास्टर को इन बेटियों की तलाश का निर्देश दिया गया है। मैट्रिक पास करने वाली बेटियों में भी अब तक 20 फीसदी से अधिक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

जिले के कई स्कूलों में 5 में 4 का नहीं हुआ पंजीयन : जिले में 202 स्कूलों में ऐसी बेटियां हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कई अपग्रेड प्लस-टू स्कूल ऐसे हैं, जहां 5 बेटियां हैं और उनमें 4 का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इंटर कॉलेजों में स्थिति और भी खराब है। रामेश्वर महाविद्यालय में 48 में 8 का रजिस्ट्रेशन अबतक नहीं हुआ है। एसआरपीएस कॉलेज जैतपुर में 11 बेटियों की तलाश नहीं हो सकी है। रामेश्वर छेत्रु डिग्री कॉलेज में 5 बेटियों की तलाश हो रही है। कई स्कूल-कॉलेज ऐसे हैं, जहां 20 से 35 की संख्या में बेटियों की तलाश प्राचार्य नहीं कर पाए हैं।

मोबाइल व पते पर करें संपर्क: डीपीओ लेखा योजना अलका सहाय ने संबंधित स्कूल व कॉलेज के प्राचार्य को कहा है कि छात्राओं के दिए मोबाइल नंबर और पते पर संपर्क करें और उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। मुजफ्फरपुर में 26904 बेटियों को यह लाभ मिलना है, जिसमें 2670 की तलाश नहीं हो सकी है। एससी-एसटी कोटि में 838 की तलाश नहीं हुई है।

नहीं लगता आवेदन पर दिया गया नंबर

डीपीओ की सख्ती के बाद विभिन्न स्कूलों के हेडमास्टर ने कहा कि इंटर परीक्षा का फॉर्म भरते समय जो नंबर दिया गया था, उसपर संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमलोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। डीईओ ने कहा कि अगर बच्चियां स्कूल की नियमित छात्रा थीं तो उनका घर भी आसपास ही होगा। ऐसे में हेडमास्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी तलाश करें।

