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HC वर्मा की किताब याद है? कहां से शुरू हुई यह क्रांति, लाखों छात्रों को फिजिक्स से करा दिया था प्यार

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रोफेसर एचसी वर्मा ने 'कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स' लिखकर देश के लाखों छात्रों के दिल से फिजिक्स का डर निकाला और समझ की नई मिसाल कायम की। कैसे तैयार हुई यह किताब, आइए जानते हैं।

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प्रोफेसर एचसी वर्मा

छात्र जीवन में पढ़ाई के दौरान छात्रों की कोई न कोई किताब पसंदीदा होती है। साइंस विषय से 11वीं-12वीं देने वाले छात्रों का पाला फिजिक्स से पड़ता ही है। इस विषय को लेकर ज्यादातर छात्रों की पसंदीदा किताब एचसी वर्मा की ही होती है। मगर यहां बात सिर्फ एक किताब की नहीं है, बात उस नजरिए की है जिसने भारत के लाखों नौजवानों के दिमाग से फिजिक्स का खौफ निकालकर वहां सीखने की ललक पैदा कर दी। अगर आपने भी कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की है या साइंस में थोड़ी भी दिलचस्पी रखी है, तो एचसी वर्मा की 'कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स' नाम आपके लिए महज एक किताब नहीं बल्कि एक अहसास होगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ऐतिहासिक किताब की शुरुआत किसी व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं बल्कि क्लासरूम में बच्चों के चेहरे पर दिखती मायूसी को दूर करने के लिए हुई थी।

क्लासरूम की वो खामोशी जिसने प्रोफेसर को झकझोर दिया

बिहार के दरभंगा में जन्मे हरिशचंद्र वर्मा यानी एचसी वर्मा ने पटना साइंस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आईआईटी कानपुर से एमएससी और पीएचडी की डिग्री हासिल की। साल 1980 में जब वे पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाने लौटे, तो वहां क्लासरूम में हर दिन एक ही कहानी दोहराई जा रही थी। देश के सबसे होनहार छात्र बोर्ड पर लिखे फॉर्मूलों और थ्योरी के बीच खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उस वक्त भारत के लगभग हर बड़े कॉलेज में 'रेसनिक एंड हॉलिडे' (Resnick & Halliday) नाम की मशहूर विदेशी किताब पढ़ाई जाती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह किताब बहुत शानदार थी, लेकिन इसकी भाषा, इसके उदाहरण और पढ़ाने का अंदाज भारतीय माहौल से काफी दूर था। जो छात्र पहली बार फिजिक्स को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए उस किताब से अपनी बुनियादी समझ बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। एचसी वर्मा ने देखा कि छात्र काबिलियत की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सही माहौल और अपनी परिस्थितियों से मेल खाती भाषा न मिलने के कारण पिछड़ रहे थे। सवाल यह नहीं था कि बच्चे मेहनत क्यों नहीं कर रहे, सवाल यह था कि पढ़ाई का जरिया ही उनके रास्ते की दीवार क्यों बन रहा है?

खुद समाधान तैयार किया

ज्यादातर लोग ऐसी स्थितियों में सिस्टम या छात्रों की नीयत को दोष देकर आगे बढ़ जाते हैं। मगर प्रो. वर्मा ने आसान रास्ता नहीं चुना। किताब लिखना न तो उनके आधिकारिक काम का हिस्सा था और न ही इस बात की कोई गारंटी थी कि कोई पब्लिशर इसे छापेगा या छात्र इसे पसंद करेंगे। इसके बावजूद, उन्होंने अपने सालों के क्लासरूम तजुर्बे को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। उनका मकसद फिजिक्स को सिर्फ आसान बनाना नहीं था, बल्कि उसे सहज और कुदरती बनाना था। उन्होंने फॉर्मूलों का पहाड़ खड़ा करने के बजाय बुनियादी समझ को मजबूत करने पर जोर दिया। उनकी किताब का हर पाठ पहले छात्र के दिमाग में सवाल खड़ा करता था, फिर जवाब की तरफ ले जाता था। वहां रटने की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ समझने और सोचने की छूट थी। और इस तरह जन्म हुआ 'कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स' का एक ऐसी किताब जिसने विदेशी किताबों के दबदबे को खत्म कर दिया और भारतीय छात्रों को उनकी अपनी सोच के मुताबिक सोचना सिखाया।

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खत्म किया फिजिक्स का खौफ

यह किताब बहुत जल्द हर कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टल के कमरे और लाइब्रेरी की टेबल पर नजर आने लगी। फटी हुई जिल्दें, पन्नों पर पेंसिल से लिखे नोट्स और हाशिए पर हल किए गए सवाल इस बात का सबूत थे कि यह किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जा रही थी, बल्कि जी जा रही थी। इंजीनियरिंग और साइंस के सपने देखने वाली पीढ़ियों के लिए एचसी वर्मा की यह किताब एक सच्चे साथी की तरह बन गई। इसने साबित कर दिया कि फिजिक्स कोई डरावना विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे आस-पास की दुनिया को देखने का सबसे तार्किक और खूबसूरत जरिया है।

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कैसा रहा है सफर?

1994 में प्रो. वर्मा आईआईटी कानपुर से जुड़े, जहां उन्होंने पढ़ाने के साथ-साथ न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना रिसर्च जारी रखा। अपने अकादमिक करियर में 139 से ज्यादा रिसर्च पेपर लिखने वाले प्रो. वर्मा एक नामचीन वैज्ञानिक बने लेकिन उनके दिल में बसा शिक्षक हमेशा जिंदा रहा। 2017 में रिटायरमेंट के बाद भी वे रुके नहीं। उन्होंने 'शिक्षा सोपान' नाम की संस्था की नींव रखी, जो आईआईटी कानपुर कैंपस के आसपास रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और मौके मुहैया कराती है। विज्ञान शिक्षा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2021 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्म श्री' से नवाजा गया।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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