hbse exam 2027: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी।

अगर आप हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से 8 अप्रैल तक, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 26 मार्च तक चलेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने संयुक्त रूप सेबताया कि परीक्षाओं के संचालन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सब्जेक्ट वाइज परीक्षा शेड्यूल का इंतजार हालांकि अभी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही विस्तृत डेटशीट जारी की जाएगी। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परीक्षार्थियों, अभिभावकों और विद्यालयों को परीक्षा से संबंधित आगामी सूचनाएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

पास होने के लिए जरूरी हैं 33% अंक, जानें नियम हरियाणा बोर्ड (HBSE) के छात्रों के लिए पासिंग क्राइटेरिया तय है। बोर्ड के नियमों के अनुसार, किसी भी छात्र को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होता है, साथ ही कुल मिलाकर भी 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र इस मानक को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें बोर्ड के नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया जैसे कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प मिल सकता है।

कैसा था 10वीं का परिणाम बता दें कि इस यानी 2026 में हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 89.6 फीसदी विद्यार्थी पास हुए थे। यह पिछले तीन सालों में सबसे खराब प्रदर्शन है। भिवानी की छात्रा दीपिका ने 500 में से 499 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में 2,78, 334 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। हरियाणा बोर्ड 10वीं रेगुलर में 2,76,640 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2,47,860 उत्तीर्ण हुए तथा 6,201 परीक्षार्थियों का परिणाम एसेंशियल रिपीट रहा यानी ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता होगी। सरकारी स्कूलों की पास प्रतिशतता 87.23 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 92.45 रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछली बार 17 मई 2025 को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था। उस दौरान सेकेंडरी (शैक्षिक) नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 92.49 फीसदी तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.08 फीसदी रहा है।