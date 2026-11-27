HBSE Exam 2027: हरियाणा बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, जानें कब से होंगी परीक्षाएं
hbse exam 2027: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी।
अगर आप हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से 8 अप्रैल तक, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 26 मार्च तक चलेंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने संयुक्त रूप सेबताया कि परीक्षाओं के संचालन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
सब्जेक्ट वाइज परीक्षा शेड्यूल का इंतजार
हालांकि अभी विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। बोर्ड की ओर से जल्द ही विस्तृत डेटशीट जारी की जाएगी। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परीक्षार्थियों, अभिभावकों और विद्यालयों को परीक्षा से संबंधित आगामी सूचनाएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
पास होने के लिए जरूरी हैं 33% अंक, जानें नियम
हरियाणा बोर्ड (HBSE) के छात्रों के लिए पासिंग क्राइटेरिया तय है। बोर्ड के नियमों के अनुसार, किसी भी छात्र को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होता है, साथ ही कुल मिलाकर भी 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र इस मानक को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें बोर्ड के नियमों के अनुसार आगे की प्रक्रिया जैसे कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प मिल सकता है।
कैसा था 10वीं का परिणाम
बता दें कि इस यानी 2026 में हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 89.6 फीसदी विद्यार्थी पास हुए थे। यह पिछले तीन सालों में सबसे खराब प्रदर्शन है। भिवानी की छात्रा दीपिका ने 500 में से 499 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में 2,78, 334 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे। हरियाणा बोर्ड 10वीं रेगुलर में 2,76,640 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 2,47,860 उत्तीर्ण हुए तथा 6,201 परीक्षार्थियों का परिणाम एसेंशियल रिपीट रहा यानी ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में फिर से बैठने की आवश्यकता होगी। सरकारी स्कूलों की पास प्रतिशतता 87.23 रही तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 92.45 रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछली बार 17 मई 2025 को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था। उस दौरान सेकेंडरी (शैक्षिक) नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 92.49 फीसदी तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.08 फीसदी रहा है।
कैसा था 12वीं का रिजल्ट
वहीं, 12वीं के रिजल्ट की बात करें, तो इस बार 2 लाख 42 हजार 856 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2 लाख 5 हजार 618 विद्यार्थी पास हुए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97 रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 81.45 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस तरह बेटियों का परिणाम लड़कों से 6.52 प्रतिशत अधिक रहा। उन्होंने कहा कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर छात्राएं प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। जिला फरीदाबाद के 76.94, गुरुग्राम के 81.99 और जिला पलवल 80.24 फीसदी छात्र पास हुए।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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