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HBSE Class 10, 12th Result 2026: फेल होने का डर खत्म! हरियाणा बोर्ड 10वीं-12वीं में अब परीक्षा के मिलेंगे 2 मौके

Apr 05, 2026 05:56 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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HBSE 2026 Two-Attempt System: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 'दो प्रयास' की नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। 

HBSE Class 10, 12th Result 2026: फेल होने का डर खत्म! हरियाणा बोर्ड 10वीं-12वीं में अब परीक्षा के मिलेंगे 2 मौके

Haryana Board Result 2026, HBSE Two-Exam Rule 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) ने प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ा बदलाव की घोषणा की है। बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 'दो प्रयास' की नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के मेंटल स्ट्रेस को कम करना और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। इस फैसले के साथ ही हरियाणा बोर्ड देश के उन चुनिंदा बोर्ड्स में शामिल हो गया है जो नई शिक्षा नीति (NEP 2020) की सिफारिशों को धरातल पर उतार रहे हैं।

क्या है 'दो प्रयास' की नई नीति?

अब तक हरियाणा बोर्ड के छात्रों को साल में केवल एक बार मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता था, और असफल होने पर उन्हें 'सप्लीमेंट्री' परीक्षा का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नई नीति के तहत छात्र एक ही शैक्षणिक वर्ष में दो बार मुख्य परीक्षाओं में बैठने के पात्र होंगे। यदि कोई छात्र पहले प्रयास के अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह दूसरे प्रयास में अपने स्कोर को सुधार सकता है। रिजल्ट तैयार करते समय दोनों प्रयासों में से जिसमें बेहतर अंक होंगे, उसे ही अंतिम मार्कशीट में शामिल किया जाएगा।

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मई 2026 में घोषित होगा वार्षिक परिणाम

हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में संपन्न हो चुकी हैं। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य तेजी से चल रहा है। बोर्ड मई 2026 के मध्य तक आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा www.livehindustan.com पर भी रिजल्ट अपडेट्स उपलब्ध रहेंगे।

स्ट्रेस फ्री शिक्षा की ओर कदम

बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बदलाव पर चर्चा करते हुए कहा कि अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा के दिन बीमार होने या किसी अन्य कारण से छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। 'दो प्रयासों' की सुविधा से छात्रों के मन से 'फेल' होने का डर खत्म होगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

रिजल्ट कैसे चेक करें?

  1. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'HBSE Class 10th/12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर (Roll Number) और जन्म तिथि दर्ज करें।

4. सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड खुल जाएगा।

5. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकालें।

अगले सत्र के लिए तैयारी

बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को इस नई पद्धति के बारे में विस्तार से समझाएं। दूसरे प्रयास की परीक्षाएं जून-जुलाई के दौरान आयोजित की जा सकती हैं, ताकि छात्रों का साल बर्बाद न हो और वे उच्च शिक्षा के लिए समय पर दाखिला ले सकें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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