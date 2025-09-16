HBSE Admit Card 2025 OUT at bseh.org.in for Deled HOS September exams here download hall tickets direct link HBSE Admit Card 2025: हरियाणा डीएलएड, HOS एडमिट कार्ड 2025 bseh.org.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:29 PM
HBSE Admit Card 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से आज 16 सितंबर 2025 (मंगलवार) को सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर एवं ओपन स्कूल) कम्पार्टमेंट, री-अपीयर, सीटीपी, ओसीटीपी, अतिरिक्त विषय, मर्सी चांस और फुल या आंशिक अंक इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिट कार्ड उपलब्ध हैं। डी.एल.एड. (एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा) फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रेगुलर, री-अपीयर और मर्सी चांस परीक्षाओं के लिए भी एडमिट कार्ड उपलब्ध हैं।

सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 25 सितंबर से 18 अक्टूबर, 2025 तक दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 44,575 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 28,523 लड़के और 16,052 लड़कियां शामिल हैं।

डीएलएड परीक्षाएं 25 सितंबर से 21 अक्टूबर, 2025 तक दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। लगभग 23,569 छात्र-शिक्षक इसमें शामिल होंगे, जिनमें 15,480 महिलाएं और 8,089 पुरुष शामिल हैं।

HBSE Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

