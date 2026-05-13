HBSE 12th Result 2026 Direct Link : BSEH हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट bseh.org.in पर जारी, लिंक एक्टिव
Haryana Board HBSE 12th Result 2026 Direct Link , BSEH 12th Result : हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इस वर्ष परिणाम 84.67 प्रतिशत रहा।
Haryana Board HBSE 12th Result 2026 Direct Link , BSEH 12th Result : हरियाणा बोर्ड 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। इस वर्ष परिणाम 84.67 प्रतिशत रहा। छात्राओं ने एक बार फिर छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया। प्रदेश में चरखी दादरी जिला 91.08 फीसदी के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि जिला नूंह 57 फीसदी के साथ सबसे निचले पायदान पर रहा।
मंगलवार को भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार ने परिणाम घोषित किए। उन्होंने बताया कि इस बार 2 लाख 42 हजार 856 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2 लाख 5 हजार 618 विद्यार्थी पास हुए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि छात्राओं का पास प्रतिशत 87.97 रहा, जबकि छात्रों का परिणाम 81.45 प्रतिशत दर्ज किया गया। इस तरह बेटियों का परिणाम लड़कों से 6.52 प्रतिशत अधिक रहा। उन्होंने कहा कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर छात्राएं प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। जिला फरीदाबाद के 76.94, गुरुग्राम के 81.99 और जिला पलवल 80.24 फीसदी छात्र पास हुए।
उन्होंने बताया कि परिणामों में ग्रामीण विद्यार्थियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों का पास प्रतिशत 84.98 रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों का परिणाम 83.91 प्रतिशत दर्ज किया गया। बोर्ड के अनुसार यह आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं।
जिलावार परिणाम में चरखी दादरी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं नूंह जिला सबसे नीचे रहा। निजी स्कूलों का परिणाम 87.94 प्रतिशत रहा, जबकि सरकारी स्कूलों का परिणाम 82.44 प्रतिशत दर्ज किया गया।
शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा मुक्त विद्यालय के परिणाम भी जारी किए। फ्रेश श्रेणी का परिणाम 42.15 प्रतिशत और रि-अपीयर श्रेणी का परिणाम 50.09 प्रतिशत रहा। यहां भी छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा।
डॉ. पवन कुमार ने बताया कि जो विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे पुनर्मूल्यांकन और पुनः जांच के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर 20 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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