HBSE 12th Result 2026: हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कब आएगा, यहां कर सकेंगे मार्कशीट डाउनलोड?
Haryana Board Class 12 result 2026: हरियाणा बोर्ड अब सीनियर सेकेंडरी (इंटरमीडिएट) के वार्षिक परीक्षा परिणामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हरियाणा बोर्ड मई के मध्य या तीसरे सप्ताह तक परिणामों की घोषणा कर सकता है।
HBSE 12th Result 2026, bseh.org.in: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। बोर्ड अब सीनियर सेकेंडरी (इंटरमीडिएट) के वार्षिक परीक्षा परिणामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। हरियाणा बोर्ड मई के मध्य या तीसरे सप्ताह तक परिणामों की घोषणा कर सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक किसी सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब डेटा अपलोड करने का काम तेजी से चल रहा है।
कब तक आ सकता है रिजल्ट?
पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखें तो हरियाणा बोर्ड अक्सर मई के महीने में ही अपने परिणाम जारी करता रहा है। विशेषज्ञों और सूत्रों का अनुमान है कि 15 मई से 22 मई 2026 के बीच कभी भी नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें टॉपरों के नाम, पास प्रतिशत और जिलेवार प्रदर्शन की जानकारी साझा की जाएगी, जिसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा।
मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया
जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:
- सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'HBSE Class 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी स्ट्रीम (Science, Arts या Commerce) का चयन करें।
4. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
5. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें या प्रिंटआउट लें।
पासिंग मार्क्स और कंपार्टमेंट परीक्षा के नियम
हरियाणा बोर्ड में सफल होने के लिए प्रत्येक छात्र को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल होंगे।
कंपार्टमेंट परीक्षा: यदि कोई छात्र एक या दो विषयों में 33 प्रतिशत से कम अंक लाता है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड उन छात्रों के लिए 'कंपार्टमेंट परीक्षा' आयोजित करेगा ताकि वे अपना साल बचा सकें।
पुनर्मूल्यांकन : यदि कोई छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो वह परिणाम जारी होने के बाद स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन कर सकेगा।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण पोर्टल धीमा हो सकता है। ऐसे में छात्र धैर्य बनाए रखें और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। इसके अलावा, अपनी मार्कशीट में दिए गए विवरण जैसे नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम और कुल अंकों की जांच ध्यानपूर्वक करें। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों को सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी तारीखों से बचने की सलाह दी है और कहा है कि छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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