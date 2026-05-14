HBSE 10th Result 2026 LIVE : हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज bseh.org.in पर होगा जारी, यहां मिलेगी मार्कशीट
HBSE 10th Result 2026 LIVE Updates , bseh.org.in : हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज 14 मई को घोषित होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। परिणाम का टाइम कंफर्म नहीं हो पाया है हालांकि बताया जा रहा है कि नतीजे दोपहर के समय कभी भी घोषित हो सकते हैं।
HBSE 10th Result 2026 LIVE Updates , bseh.org.in : हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज 14 मई को घोषित होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। परिणाम का टाइम कंफर्म नहीं हो पाया है हालांकि बताया जा रहा है कि नतीजे दोपहर के समय कभी भी घोषित हो सकते हैं। एचबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर bseh.org.in जाकर नतीजे देख सकेंगे। छात्र अपने रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से आसानी से परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट डिजिलॉकर और SMS सेवा के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पिछली बार 17 मई 2025 को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था। उस दौरान सेकेंडरी (शैक्षिक) नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 92.49 फीसदी तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 73.08 फीसदी रहा है। हरियाणा बोर्ड 12वीं को 12वीं का रिजल्ट जारी कर चुका है। 12वीं में 84.67 फीसदी बच्चे पास हुए। इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 2 लाख 42 हजार 856 छात्र बैठे। जिनमें से 2 लाख 5 हजार 618 पास हुए। 10 हजार 498 छात्र फेल हो गए। इस रिजल्ट में लड़कियों का पास % लड़कों से 6.52% अधिक रहा। लड़कियां का पास प्रतिशत 87.97% और लड़कों का पास प्रतिशत 81.45% रहा।
2. होमपेज पर दिख रहे “HBSE 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें
3. रोल नंबर और जन्मतिथि भरें
4. स्क्रीन पर रिजल्ट खुल जाएगा
5. मार्कशीट डाउनलोड करें
6. भविष्य के लिए प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा बोर्ड का ग्रेड सिस्टम भी समझ लीजिए
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा बोर्ड का ग्रेड सिस्टम भी समझ लीजिए
हरियाणा बोर्ड में छात्रों को नंबर के हिसाब से ग्रेड दिए जाते हैं -
90% से 100% : A+
80% से 89% : A
70% से 79% : B+
60% से 69% : B
50% से 59% : C+
40% से 49% : C
30% से 39% : D+
20% से 29% : D
20% से कम : E
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज मनाएगा नो व्हीकल डे
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज‘नो व्हीकल डे’मनाएगा। जिसके तहत कोई भी कर्मचारी और आधिकारी पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए निजी वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे। यह फैसला शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं हरियाणा के साएम नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के निर्देशानुसार लिया है।
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट मोबाइल पर कैसे देखें
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट मोबाइल पर कैसे देखें
HBSE 10th Result 2026 Live: यह रहा पिछले 6 वर्षों का हरियाणा बोर्ड ( एचबीएसई ) 10वीं परिणाम
HBSE 10th Result 2026 Live: यह रहा पिछले 6 वर्षों का हरियाणा बोर्ड ( एचबीएसई ) 10वीं परिणाम
2025 - 91.07%
2024 – 95.22% (उत्कृष्ट प्रदर्शन)
2023 – 65.43%
2022 – 73.18%
2021 – 100% (कोविड के कारण बिना परीक्षा के प्रमोट)
2020 – 64.59%
HBSE 10th Result 2026 Live: कहीं हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट में भी वेबसाइट न हो जाए ठप
HBSE 10th Result 2026 Live: 12 मई को बोर्ड की बारहवीं कक्षा का हरियाणा बोर्ड 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ऑनलाइन वेबसाइट bseh.org.in पर रिजल्ट देखने के लिए एक साथ अत्यधिक दबाव आ गया। इसकी वजह से बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in भी शुरुआत में धीमी हो गई और कई बार ठप भी हुई। ऐसे में विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम देखने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कहीं ऐसी दिक्कत एचबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद भी न हो जाए।
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा बोर्ड परिणाम 2026- छात्रों को एचबीएसई कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। दो विषयों से ज्यादा में पासिंग मार्क्स न लाने वालों को फेल घोषित किया जाएगा। एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स न लाने वालों को संप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी।
HBSE 10th Result 2026 Live: हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट के बाद होगी कंपार्टमेंट परीक्षा
HBSE 10th Result 2026 Live: अगर कोई स्टूडेंट एक या दो विषयों में फेल हो जाता है तो उसे भी पास होने का एक मौका मिलेगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन किया जायेगा। यह जून - जुलाई में हो सकता है।
BSEH 10th Result 2026 Live : आज कैसे चेक करें हरियाणा बोर्ड HBSE 10वीं रिजल्ट
BSEH 10th Result 2026 Live : कैसे चेक करें हरियाणा बोर्ड HBSE 10वीं रिजल्ट
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं
2. होमपेज पर दिख रहे “HBSE 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें