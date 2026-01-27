Hindustan Hindi News
HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf Download: BSEH Haryana Board Class 10 and 12 exam dates time table pdf
HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf : हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf : हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप:

HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf : हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं गुरुवार 26 फरवरी 2026 को शुरू होंगी ।

Jan 27, 2026 02:29 pm IST
HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf : हरियाणा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। बीएसईएच एचबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार 25 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और बुधवार, 1 अप्रैल, 2026 को खत्म होंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं गुरुवार 26 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और शुक्रवार 20 मार्च 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। ज्यादातर पेपर दोपहर 12:30 बजे से 03:30 बजे के बीच होंगी। हरियाणा बोर्ड की डेटशीट रेगुलर छात्रों के साथ-साथ एचओएस फ्रेश, री-अपीयर, कंपार्टमेंट, एडिशनल और इंप्रूवमेंट जैसी अलग-अलग कैटेगरी के छात्रों पर भी लागू होगी।

हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं गणित से शुरू होंगी और एनएसक्यूएफ वोकेशनल कोर्स के साथ खत्म होंगी।

हरियाणा बोर्ड 10वीं की डेटशीट

तारीख विषय

26 फरवरी, 2026 गणित (स्टैंडर्ड / बेसिक)

28 फरवरी, 2026 हिंदी

5 मार्च, 2026 अंग्रेजी

7 मार्च, 2026 संस्कृत / उर्दू

12 मार्च, 2026 विज्ञान

16 मार्च, 2026 सामाजिक विज्ञान

18 मार्च, 2026 पंजाबी / IT-ITES

20 मार्च, 2026 NSQF विषय

10वीं डेटशीट डाउनलोड

12वीं डेटशीट डाउनलोड

हरियाणा बोर्ड 12वीं डेटशीट 2026

हरियाणा बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं अंग्रेजी से शुरू होंगी और एनएसक्यूएफ और संस्कृत व्याकरण विषयों के साथ खत्म होंगी।

25 फरवरी, 2026 इंग्लिश कोर / इंग्लिश इलेक्टिव

27 फरवरी, 2026 राजनीति विज्ञान

2 मार्च, 2026 भौतिकी / अर्थशास्त्र

3 मार्च, 2026 शारीरिक शिक्षा

6 मार्च, 2026 इतिहास / जीव विज्ञान

9 मार्च, 2026 रसायन विज्ञान / लेखाशास्त्र / लोक प्रशासन

11 मार्च, 2026 कंप्यूटर विज्ञान / IT-ITES

12 मार्च, 2026 कृषि / दर्शनशास्त्र

13 मार्च, 2026 समाजशास्त्र

17 मार्च, 2026 गणित

18 मार्च, 2026 संस्कृत / उर्दू

19 मार्च, 2026 गृह विज्ञान

20 मार्च, 2026 मनोविज्ञान

24 मार्च, 2026 हिंदी कोर / हिंदी इलेक्टिव

27 मार्च, 2026 भूगोल

28 मार्च, 2026 व्यवसाय अध्ययन

30 मार्च, 2026 पंजाबी / संस्कृत साहित्य

1 अप्रैल, 2026 NSQF विषय

1 अप्रैल, 2026 संस्कृत व्याकरण भाग-2

पिछले साल 10वीं 12वीं का रिजल्ट कैसा रहा था

पिछल वर्ष हरियाणा बोर्ड 10वीं में 92.49 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए । लड़के 91.07 फीसदी और लड़कियां 94.06 फीसदी पास हुईं। रैंक 1 पर हिसार का रोहित, अंबाला की माही और झज्जर की रोमा व तान्या शामिल थे। इन सभी को 500 में से 497 नंबर मिले थे। नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 92.49 फीसदी रहा, जबकि स्वयंपाठी छात्रों का परिणाम 73.08 फीसदी रहा। वहीं, मुक्त विद्यालय (फ्रैश) कैटेगरी का परिणाम केवल 15.79 प्रतिशत रहा। हरियाणा बोर्ड 12वीं में 85.66% बच्चे ही पास हुए थे। इसमें कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 नंबर लेकर टॉप किया था।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Hbse 10th Result Haryana Board
