HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf : हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं डेटशीट जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

Jan 27, 2026 02:29 pm IST

HBSE 10th 12th Datesheet 2026 Pdf : हरियाणा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। बीएसईएच एचबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बुधवार 25 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और बुधवार, 1 अप्रैल, 2026 को खत्म होंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं गुरुवार 26 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और शुक्रवार 20 मार्च 2026 तक चलेंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। ज्यादातर पेपर दोपहर 12:30 बजे से 03:30 बजे के बीच होंगी। हरियाणा बोर्ड की डेटशीट रेगुलर छात्रों के साथ-साथ एचओएस फ्रेश, री-अपीयर, कंपार्टमेंट, एडिशनल और इंप्रूवमेंट जैसी अलग-अलग कैटेगरी के छात्रों पर भी लागू होगी।

हरियाणा बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं गणित से शुरू होंगी और एनएसक्यूएफ वोकेशनल कोर्स के साथ खत्म होंगी।

हरियाणा बोर्ड 10वीं की डेटशीट तारीख विषय

26 फरवरी, 2026 गणित (स्टैंडर्ड / बेसिक)

28 फरवरी, 2026 हिंदी

5 मार्च, 2026 अंग्रेजी

7 मार्च, 2026 संस्कृत / उर्दू

12 मार्च, 2026 विज्ञान

16 मार्च, 2026 सामाजिक विज्ञान

18 मार्च, 2026 पंजाबी / IT-ITES

20 मार्च, 2026 NSQF विषय

25 फरवरी, 2026 इंग्लिश कोर / इंग्लिश इलेक्टिव

27 फरवरी, 2026 राजनीति विज्ञान

2 मार्च, 2026 भौतिकी / अर्थशास्त्र

3 मार्च, 2026 शारीरिक शिक्षा

6 मार्च, 2026 इतिहास / जीव विज्ञान

9 मार्च, 2026 रसायन विज्ञान / लेखाशास्त्र / लोक प्रशासन

11 मार्च, 2026 कंप्यूटर विज्ञान / IT-ITES

12 मार्च, 2026 कृषि / दर्शनशास्त्र

13 मार्च, 2026 समाजशास्त्र

17 मार्च, 2026 गणित

18 मार्च, 2026 संस्कृत / उर्दू

19 मार्च, 2026 गृह विज्ञान

20 मार्च, 2026 मनोविज्ञान

24 मार्च, 2026 हिंदी कोर / हिंदी इलेक्टिव

27 मार्च, 2026 भूगोल

28 मार्च, 2026 व्यवसाय अध्ययन

30 मार्च, 2026 पंजाबी / संस्कृत साहित्य

1 अप्रैल, 2026 NSQF विषय

1 अप्रैल, 2026 संस्कृत व्याकरण भाग-2