Haryana WCD Recruitment 2025: युवाओं के लिए 479 पदों पर निकली WCD में नौकरी, जानें डिटेल्स

Haryana WCD Recruitment 2025: हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 479 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। सामाजिक कार्य, कानून, आईटी, काउंसलिंग, अकाउंट्स, साइकोलॉजी और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में रिक्तियां उपलब्ध हैं। ये नियुक्तियां मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, राज्य बाल संरक्षण समिति (HSCPS) और वन स्टॉप सेंटर (OSC) जैसी सरकारी योजनाओं का हिस्सा हैं।

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2025 तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड से आयोजित हो रही है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित ऑफिस पते पर भेजना होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 24 अक्टूबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आवेदन शुल्क- किसी भी वर्ग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सहित सभी उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं- शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर आवेदनों की जांच

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इंटरव्यू

चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर अंतिम चयन