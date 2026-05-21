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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला; कक्षा में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे टीचर, 25 मई से गर्मियों की छुट्टियां घोषित

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Haryana School Closed: हरियाणा राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक कक्षा के अंदर अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला; कक्षा में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे टीचर, 25 मई से गर्मियों की छुट्टियां घोषित

Haryana school summer vacations 2026: हरियाणा सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कक्षाओं के भीतर पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक कक्षा के अंदर अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ ही, भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद 1 जुलाई 2026 से सभी स्कूल अपने नियमित समय पर दोबारा खुलेंगे।

कक्षाओं में मोबाइल बैन: क्यों लिया गया यह सख्त फैसला?

शिक्षा विभाग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई शिक्षक कक्षाओं के भीतर पढ़ाने के दौरान सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और निजी कॉल्स में व्यस्त रहते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई का भारी नुकसान होता है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी शिक्षकों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने के बाद या क्लास शुरू होने से पहले अपने मोबाइल फोन को अनिवार्य रूप से 'स्टाफ रूम' या स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा तय किए गए स्थान पर साइलेंट मोड में जमा करना होगा।

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यदि किसी शिक्षक को टीचिंग या किसी विशेष शैक्षणिक ऐप का उपयोग करने के लिए मोबाइल की अत्यंत आवश्यकता है, तो उन्हें इसके लिए पहले से ही ‘परमिशन रजिस्टर’ में ब्योरा दर्ज करना होगा और स्कूल प्रिंसिपल से लिखित अनुमति लेनी होगी। यदि कोई शिक्षक बिना पूर्व अनुमति के कक्षा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और विभाग उस शिक्षक के खिलाफ सख्त प्रशासनिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

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भीषण गर्मी के चलते 37 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश

उत्तर भारत और विशेषकर हरियाणा में मई के महीने में तापमान लगातार बढ़ रहा है। लू की गर्म हवा और चिलचिलाती धूप के कारण स्कूली बच्चों, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अवकाश घोषित किया है।

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यह आदेश राज्य के सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 25 मई के बाद कक्षाओं का संचालन न करे। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसकी मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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