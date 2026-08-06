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हरियाणा की बेटी का जर्मनी में जलवा, गणित में PhD के बाद मिला बड़ा अवॉर्ड

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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महिमा ने जर्मनी की एक सरकारी यूनिवर्सिटी से न सिर्फ गणित में पीएचडी पूरी की बल्कि इसके बाद उत्कृष्ट शोध और अकादमिक उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित एक्सीलेंट अवॉर्ड भी जीता।

Haryana Rewari girl Mahima
महिमा

हरियाणा के बेटी डॉ. महिमा यादव ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश और सूबे का नाम रोशन किया है। रेवाड़ी के कालका रोड स्थित विकास नगर की रहने वाली महिमा ने जर्मनी की एक सरकारी यूनिवर्सिटी से न सिर्फ गणित में पीएचडी पूरी की बल्कि इसके बाद उत्कृष्ट शोध और अकादमिक उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित एक्सीलेंट अवॉर्ड भी जीता। उनकी इस उपलब्धि से परिवार ही नहीं, पूरे रेवाड़ी और हरियाणा में खुशी का माहौल है।

IIT रुड़की से एमएससी में जीता था गोल्ड मेडल

विकास नगर निवासी एवं सूबेदार संजय यादव की पुत्री डॉ. महिमा ने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की है। उन्होंने आईआईटी में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गोल्ड मेडल हासिल कर अपने टैलेंट से सबसे मुखातिब करा दिया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जर्मनी में गणित विषय में पीएचडी पूरी की। डॉ. महिमा ने भारत और विदेशों में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अकादमिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों और प्रस्तुतियों में भी भाग लिया है। उनके शोध एवं प्रस्तुतियों को अनेक मंचों पर सराहना मिली तथा विभिन्न अवसरों पर उन्हें श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं उत्कृष्टता के सम्मान प्राप्त हुए।

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महिमा ने यादव की यह उपलब्धि विशेष रूप से उन छात्राओं एवं युवाओं के लिए प्रेरणादायी है, जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि दृढ़ संकल्प, निरंतर मेहनत और सही दिशा के साथ भारतीय युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। बारहवीं कक्षा आरपीएस स्कूल से की है।

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पीएचडी गड़बड़ियों की जांच में पांच विश्वविद्यालयों पर पांच साल का प्रतिबंध

देश में पीएचडी डिग्रियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही गड़बड़ियों की शिकायतों ने आखिरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब तक की जांच में कुल 92 विश्वविद्यालयों की पड़ताल पूरी हो चुकी है। इनमें से पांच विश्वविद्यालयों में इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं मिलीं कि यूजीसी ने उन्हें अगले पांच साल तक पीएचडी कराने से पूरी तरह रोक दिया है। यही नहीं, आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई छात्र इस प्रतिबंध की अवधि के दौरान इन संस्थानों में पीएचडी के लिए दाखिला लेता है, तो न सिर्फ उसका प्रवेश बल्कि मिलने वाली डिग्री भी पूरी तरह अवैध मानी जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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