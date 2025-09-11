Haryana NEET UG counselling 2025: हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल्स

Haryana NEET UG counselling 2025: हरियाणा नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 11 सितंबर से शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uhsrugcounselling.com पर जाना होगा।

Haryana NEET UG counselling 2025: हरियाणा नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 11 सितंबर से शुरू हो गई है। इसका संचालन पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस(यूएचएसआर), रोहतक द्वारा किया जा रहा है, जिसने राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए एक अस्थायी कैलेंडर भी जारी किया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uhsrugcounselling.com पर जाना होगा।

काउंसलिंग के राउंड 2 में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ एसजीटी यूनिवर्सिटीज (गुरुग्राम), महर्षि मार्केंडेश्वर यूनिवर्सिटी (अंबाला) और अल-फलाह यूनिवर्सिटी (फरीदाबाद) जैसे प्राइवेट और अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में एडमिशन का निर्णय किया जाएगा।

हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट- 1. कक्षा दसवीं की मार्कशीट

2. कक्षा बारहवीं की मार्कशीट

3. जन्म प्रमाणपत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)

4. कैरेक्टर सर्टिफिकेट

5. आधार कार्ड

6. निवास प्रमाण पत्र (अगर हो तो)

7. कैटेगरी सर्टिफिकेट (अगर हो तो)

8. NEET 2025 एडमिट कार्ड

9. NEET 2025 स्कोरकार्ड

हरियाणा नीट यूजी काउंसलिंग राउंड-2 शेड्यूल 2025- 1. रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख- 11 सितंबर, 2025

2. रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख- 14 सितंबर, 2025

3. चाॅइस फिलिंग करने की आखिरी तारीख- 14 सितंबर, 2025

4. प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट- 16 सितंबर, 2025

5. एडमिशन ट्यूशन फीस भरने की तारीख- 16 सितंबर, 2025 से 20 सितंबर, 2025

6. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया- 21 सितंबर से 23 सितंबर, 2025 तक

7. प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड- 21 सितंबर से 24 सितंबर, 2025 तक

हरियाणा NEET-UG काउंसलिंग 2025: रजिस्ट्रेशन स्टेप्स 1. सबसे पहले स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट uhsrugcounselling.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “NEET UG Counselling” पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।

4. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा।

5. अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भरनी होगी। इसके बाद आपको सबमिट करना होगा।