HTET Result 2025: हरियाणा एचटीईटी रिजल्ट 2025 जल्द, ऐसे चेक कर पाएंगे नतीजे

हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HTET) देने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है, बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित कर सकता है।

Haryana HTET Result 2025: हरियाणा में अध्यापक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियी बेसब्री से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) द्वारा ली गई हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2025 के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि ये नतीजे जल्ज जारी किए जाएंगे। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर 2025 के चौथे हफ्ते से पहले नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। परिणाम घोषित होते ही अभ्यर्थी इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर चेक कर सकेंगे।

इस बार की HTET परीक्षा 30 और 31 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। 30 जुलाई को लेवल 3 (पीजीटी) परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:40 बजे तक हुई, जबकि लेवल 2 (टीजीटी) परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न हुई। इसके बाद 31 जुलाई को लेवल 1 (पीआरटी) परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक हुई। तीनों स्तर की इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे।