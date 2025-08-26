Haryana D.El.Ed Exam 2025 datesheet released at bseh.org.in here check complete timetable Haryana D.El.Ed Exam 2025: हरियाणा डीएलएड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी, देखें पूरा टाईमटेबल, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Haryana D.El.Ed Exam 2025 datesheet released at bseh.org.in here check complete timetable

Haryana D.El.Ed Exam 2025: हरियाणा डीएलएड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी, देखें पूरा टाईमटेबल

Haryana Deled Exam Date: हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से डीएलएड के फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर परीक्षा 2025 की डेटशीट को जारी कर दिया गया है। परीक्षा की शुरुआत 25 और 26 सितंबर 2025 से होने वाली है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:47 PM
share Share
Follow Us on
Haryana D.El.Ed Exam 2025: हरियाणा डीएलएड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी, देखें पूरा टाईमटेबल

Haryana D.El.Ed Exam Date Sheet 2025: हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (DElEd) के फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर की परीक्षा की डेटशीट को जारी कर दिया गया है। अगर आप भी परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डेटशीट के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन सितंबर- अक्टूबर 2025 में किया जाएगा।

हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर परीक्षा 2025 का आयोजन 25 सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इसके बाद अंतिम परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

हरियाणा डीएलएड सेकेंड ईयर परीक्षा 2025 का आयोजन 26 सितंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। इसके बाद अंतिम परीक्षा का आयोजन 21 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को स्कैन की गई फोटो के साथ एक वैध प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर और मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को मानचित्र के काम के लिए अपनी लॉग टेबल और पेंसिल लाने की सलाह दी जाती है।

Haryana D.El.Ed Exam Date Sheet 2025 Download Direct Link

Haryana D.El.Ed Exam Date Sheet 2025: हरियाणा डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड ईयर की परीक्षा की डेट शीट 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको न्यूज सेक्शन में जाना होगा।

3. अब आपको डेटशीट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको डीएलएड फर्स्ट, सेकेंड ईयर की परीक्षा की डेट शीट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर डेटशीट ओपन हो जाएगी।

6. अब आप डेटशीट को डाउनलोड कर लीजिए।

7. परीक्षा के लिए डेटशीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

haryana deled Exam Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।