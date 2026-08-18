हरियाणा कोर्ट क्लर्क का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 1265 पदों पर होनी है भर्ती

हॉल टिकट 17 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे जारी किया गया। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त से 7 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टॉफ इन सबबोर्डिनेट कोर्ट्स (S.S.S.C.) ने हरियाणा कोर्ट क्लर्क भर्ती 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। हॉल टिकट 17 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे जारी किया गया। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त से 7 सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा।

कब जारी हुआ भर्ती नोटिस? हरियाणा कोर्ट क्लर्क भर्ती का नोटिस 22 मई 2026 को जारी किया गया था। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 मई 2026 को शाम 4 बजे शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तारीख बाद में बढ़ाकर 9 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे कर दी गई थी। इस भर्ती के लिए 1 जनवरी 2026 को 18 से 42 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पात्र थे।

कौन कर सकता था आवेदन? क्लर्क पद के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होना जरूरी था। इसके अलावा उम्मीदवार को अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आनी चाहिए। उम्मीदवार के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना भी अनिवार्य है।

हरियाणा कोर्ट क्लर्क परीक्षा का पैटर्न लिखित परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे होगी। इसमें सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी रचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

सामान्य ज्ञान: इस भाग में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इस तरह इस भाग के कुल 50 अंक होंगे।

अंग्रेजी कंपोजिशन: इस भाग के कुल 50 अंक होंगे। इसमें 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंकों के होंगे। इसके अलावा 30 अंकों का वर्णनात्मक भाग होगा। इसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण और अनुवाद से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे।

गलत उत्तर पर कटेंगे अंकपरीक्षा में गलत वस्तुनिष्ठ उत्तर देने पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी।

परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। इसके साथ ही पूरी परीक्षा में कुल 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना भी अनिवार्य है।

क्या है चयन प्रक्रिया? हरियाणा कोर्ट क्लर्क भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसके बाद अंग्रेजी रचना परीक्षा और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इसके बाद उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के साथ बातचीत भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा होगी। सभी निर्धारित चरण पूरे होने के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को इसके बाद चिकित्सा जांच से गुजरना होगा।

हरियाणा कोर्ट क्लर्क प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले एसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट sssc.gov.in पर जाएं।

हरियाणा कोर्ट क्लर्क भर्ती के प्रवेश पत्र वाले लिंक पर क्लिक करें।

अपना आवेदन क्रमांक या पंजीकरण पहचान संख्या दर्ज करें।

इसके बाद पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें।

दिए गए सुरक्षा कोड को भरकर आगे बढ़ें।

अब स्क्रीन पर आपका प्रवेश पत्र दिखाई देगा।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसके कई प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें।

प्रवेश पत्र पर इन चीजों को जरूर जांचें

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उस पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें। खास तौर पर अपना नाम, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े निर्देश जरूर पढ़ें।