Haryana Board Exam 2026: हरियाणा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होंगी, 5.6 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल

Feb 24, 2026 09:43 pm IST
HBSE Board Exams 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं कल, 25 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। इस वर्ष कुल 5,66,411 से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होंगे।

Haryana Board Class 10th, 12th Exams 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं कल, 25 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। राज्य भर के लाखों छात्रों के लिए यह परीक्षा उनके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बोर्ड ने परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और नकल-रहित आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष कुल 5,66,411 से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होंगे।

परीक्षा का शेड्यूल

हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 12वीं (वरिष्ठ माध्यमिक) की परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। परीक्षा की शुरुआत पहले दिन अंग्रेजी के पेपर के साथ होगी। वहीं, कक्षा 10वीं (माध्यमिक) की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। पूरे राज्य में इन परीक्षाओं के लिए कुल 1,431 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बोर्ड ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं।

कड़ी सुरक्षा और नकल रोकने के उपाय

बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड प्रशासन ने इस बार बेहद सख्त कदम उठाए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 320 'उड़नदस्तों' का गठन किया है, जो परीक्षा केंद्रों पर अचानक निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा, प्रत्येक परीक्षा केंद्र को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। बिना वैलिड एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना पूरी तरह वर्जित है। यदि कोई छात्र इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो बोर्ड के नियमों के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

बोर्ड ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि वे किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। अपनी परीक्षा का समय और रोल नंबर को समय रहते दोबारा जांच लें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जा सकते हैं।

